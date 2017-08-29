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Erşat Salihi: "Türkmen milleti tekdir!"

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Erşat Salihi: "Türkmen milleti tekdir!"
Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği üyeleri Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşat Salihi ile birlikte Irak'ın Telafer kentini ziyaret etti.

Irak'ta Musul'a bağlı Telafer ilçesinin kent merkezi IŞİD'den geri alınmasının ardından Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşat Salihi, Türkmen Milletvekil Niyazi Mimaroğlu beraberindeki heyetle Telafer'e giiti. Salihi, yolculuğunda askeri güzergah yolunu kullandı. Telafer ziyaretinde Salihi'ye Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği üyeleride eşlik etti.

Erşat Salihi Telafer kurtarma operasyonuna katılan askerleri ve çatışmadan etkilenen aileleri ziyaret etti. Salihi, Talafer sokaklarında dolaşarak incelemelerde bulundu. Salihi burada yaptığı açıklamada ''Canımız olan can Telafer Allahın izniyle canilerin elinden alınmıştır. Gençlerimiz Irak ordusu ile omuz omuza savaşarak Musul'u ve Telafer'i kurtarmıştır. Türkmen Milleti tekdir. Bu böyle bilinmelidir" dedi. Salihi ailelerin yaralarının sarılması için ITC olarak herşeyi yapacakalarını sözlerine ekledi.
 

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