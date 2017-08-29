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Kerkük sözde Kürdistan referandumuna dahil edildi

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Kerkük sözde Kürdistan referandumuna dahil edildi
Kerkük İl Meclisi Irak'ın kuzeyindeki 25 Eylül'de yapılması planlanan referanduma katılma kararı aldı.

Kerkük'de sabah saatlerinde toplanan, 41 üyeli Kerkük İl Meclisi, yapılan oylama sonucunda 21 oyla 25 Eylül'de Peşmerge tarafından yapılması planlanan referanduma katılma kararı aldı.

Kararı Twitter hesabından eleştiren Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) Başkanı Erşat Salihi: "Kürtlerin bugün Kerkük vilayet meclisinde toplanması Kerkün referanduma iştirak etmesi kararını almaları, resmen İŞGALDİR" dedi.

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