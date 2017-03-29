"Eyy Fransa" diyebilecek misiniz?..

Ege'de Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı artırdığı küstahça tehdit ve meydan okumalara Fransa da askeri destek verdi. 6 Mart'ta bir Fransız savaş gemisi gayri askeri statüdeki Rodos Limanı'na demirledi. Aynı gün orada bulunan Yunan savaş gemisi komutanı da Fransa'nın savaş gemisine çıkarak muhatabına plaket verdi. Bu ziyaret ve plaket pozları Yunan Deniz Kuvvetlerinin resmi internet sitesinden de tüm dünyaya ilan edildi. Avrupa ile referandum için meydan mitinglerine izin ve yer kavgaları yapan iktidar bu olup bitene göz yumdu, sessiz kaldı.

Yunan Cumhurbaşkanı da oradaydı

Fransa'nın savaş gemisinin Rodos adasında ziyaret gerçekleştirdiği tarihte Yunan Cumhurbaşkanının da adada bulunması dikkat çekici diğer bir unsurdu. Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Ege'de ortaya çıkan yeni uluslararası skandalın belgelerini YENİÇAĞ ile paylaştı. Yalım şunları söyledi:

"Yunanistan, Mart ayının başında 12 Adanın Yunanistan'a katılışını resmi törenlerle kutladı. 1947 Paris Antlaşması ile Yunanistan'a katılan 12 Ada arasında Rodos Adası da var. Yunan Cumhurbaşkanı, Prokopis Pavlopoulos, Rodos Adası'nda 6 Mart 2017'de icra edilen, 12 Adanın Yunanistan'a katılmasının yıldönümü törenlerine katıldı. 1947 Paris Antlaşması'nın 14. madde 1. fıkrasına göre 12 Adanın egemenliği İtalya'dan alınarak Yunanistan'a devredildi. Aynı maddenin 2. fıkrasına göre de Yunanistan'a devredilen 12 Adanın silahsızlandırılacağı ve silahsız olarak kalacağı, antlaşmaya taraf olan devletler tarafından kabul edildi.

Ancak Yunanistan 60'lı yılların başından itibaren 12 Adayı silahlandırdı. Rodos Adası'nda hâlihazırda bir Yunan Mekanize Tümeni görev yapıyor. Yunan Cumhurbaşkanı, Rodos Adası'nı ziyaret ederken aynı gün bir Fransız savaş gemisi de Rodos limanını ziyaret etti.

D 642 Borda Numaralı MONTCALM Fransız Savaş Gemisi (Fırkateyn), 6 Mart 2017'de gayri askeri statüdeki Rodos Adası'na liman ziyareti yaptı.

P 72 Borda Numaralı VOTSIS Yunan Deniz Karakol Gemisi de aynı gün gayri askeri statüdeki Rodos Adası'ndaki limanda görevli olarak bulunuyordu.

VOTSIS Yunan Deniz Karakol Gemisi'nin Komutanı, MONTCALM Fransız Savaş Gemisini ziyaret etti. Ziyaret sırasında her iki gemi komutanı karşılıklı olarak birbirlerine plaket sundular.

1947 Paris Antlaşması'na göre gayri askeri statüdeki adalara savaş gemileri ile ziyaret yapılamaz. Adalarda, sahil güvenlik botları dışındaki askeri gemiler görev yapamaz. 1947 Paris Antlaşması'na taraf ülkeler arasında hem Yunanistan hem de Fransa var. Ancak her iki ülke de Paris Antlaşması'nı açık bir şekilde ihlal ediyor.

Yunanistan ve Fransa, gayri askeri statüdeki Rodos Adası'na savaş gemilerini göndererek, Paris Antlaşmasını açık bir şekilde ihlal ederken, Başkomutan olduğunu iddia eden Erdoğan ile Başbakan Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun sesi soluğu çıkmadı. Yunanistan ve Fransa'ya müzik notası bile vermediler, veremediler."

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İhale iptal edildi

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Cumartesi günü "Askeri sırlar internete döküldü" yazımız büyük ses getirdi. Diyarbakır/Ergani'de yapılması planlanan 20 cephanelik için 6 Nisan'daki ihale Savunma Bakanlığı tarafından "teknik şartnameye uygun olmadığı" gerekçesiyle (!) iptal edildi. İptal duyurusu EKAP'a konuldu. Askeri sırların internete döküldüğü bu ortamda tabii ki bu gerekçe tatmin edici değil. Bu ihalenin iptalinin ardından adli ve idari soruşturma başlatıldı mı?.. Yerleri açık hale getirilen halihazırdaki 54 cephaneliğimiz için tedbirler düşünüldü mü?.. Skandalın üstü, ihale iptali ile örtülemez. Kritik sorular hâlâ cevapsız!..