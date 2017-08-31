Bugünkü YENİÇAĞ »

Filiz Aker'in ağabeyinden cenazede flaş açıklama

»
Filiz Aker'in ağabeyinden cenazede flaş açıklama
Filiz Aker'in cinayet suçundan hükümlü olan ve cenaze için cezaevinden izin alarak gelen ağabeyi Sümer Bayer tören sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Bayer, "Şu bilinsin ki bu iş böyle bitmeyecek" dedi.

Cinayet suçundan cezaevinde olan diğer ağabey Sümer Bayer ise cenaze için cezaevinden çıkış izni almıştı.

Sümer Bayer, Şaşmaz'ı 21 Ağustos’ta öldürmeyi planladığını iddia etmiş, Şaşmaz’ın bu tarihte kız kardeşiyle buluşmak üzere İstanbul’daki otele geldiğini öne sürmüştü.

Polisin kamera incelemelerinde bu tarihte Şaşmaz’ın otele gelmediğinin anlaşılmasının üzerine Bayer, kardeşinin bugünkü cenaze töreninde “Dışarıda bir yerde buluşmuş olabilirler ama 21 Ağustos’ta buluştuklarını biliyorum” dedi.

AĞABEY: ‘OKUDUKTAN SONRA YAK’ DEDİ

Bayer, kardeşinin “Okuduktan sonra yak” diyerek bir veda mektubu bıraktığını da şu sözlerle açıkladı:

"Hayatımda hiç ağlamamıştım ama bugün kızım beni ağlattı. Ben onun babası hem abisiydim. Kimse onu benim kadar iyi tanımaz. Ben onun platonik aşkıydım. O da benim platonik aşkımdı. Ben onun kırmızı çizgisiydim. Filiz ile vatanın ilişkisini ben biliyorum. Vatan ona abla diye hitap ederdi. Onun ablasıydı. Aralarında gönül ilişkisi olsa bilirdim. Vatan'la 21'inde buluştular belki otel dışında bilmiyorum… Borsacıyla ilgili. Dostum canım evladım dediğim insanlar bana neden ihanet etti. Daha taşıyamıyorum onu soracağım' dedi. Tabii başka şeyler de konuşmuşlar onlar bende gizli kalsın. Öbür tarafın da ailesi çoluk çocuğu var. Birçok şey konuşmuşlar."

"Onun bana vasiyeti oldu. Bilmem gereken her şeyi bana söyledi. Hepsi bende saklı. Önce canımı defnedeyim sonra eğer bilmeniz gereken bir şey olursa söyleyeceğim. Bir veda mektubu bıraktı. Bunları bunları unutma diye. Mektubu okuduktan sonra yak dedi. Evde banyoda okudum. Sonra da yaktım ve sifonu çektim. Benim hafızamda kayıtlı kaldı. Şu bilinsin ki bu iş böyle bitmeyecek. Son konuştukları 3 dakikaya kimse vakıf değil. Allah’tan başka. O son 3 dakikada ne oldu Filiz onu öldürme şeyine nasıl geldi bilmiyorum."

İlgili Haberler
Şaşmaz'ın eşinden ilk açıklamaVatan Şaşmaz cinayeti soruşturmasında flaş gelişme
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Şehit Eren'in fotoğrafına saldırdılarŞehit Eren'in fotoğrafına saldırdılarİbadi IŞİD'e karşı zafer ilan ettiİbadi IŞİD'e karşı zafer ilan ettiFiliz Aker'in ağabeyinden cenazede flaş açıklamaFiliz Aker'in ağabeyinden cenazede flaş açıklamaŞehitlikte hüzünlü bayramlaşmaŞehitlikte hüzünlü bayramlaşmaŞaşmaz'ın eşinden ilk açıklamaŞaşmaz'ın eşinden ilk açıklamaKurban nasıl kesilir, hangi dualar okunur?Kurban nasıl kesilir, hangi dualar okunur?Medya Arkası (31.08.2017)Medya Arkası (31.08.2017)Almanya'dan Türkiye'yi kızdıracak adımAlmanya'dan Türkiye'yi kızdıracak adımVatan Şaşmaz cinayeti soruşturmasında flaş gelişmeVatan Şaşmaz cinayeti soruşturmasında flaş gelişmeİzmir'deki patlamada sosyal medyayı sallayan ayrıntıİzmir'deki patlamada sosyal medyayı sallayan ayrıntı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti