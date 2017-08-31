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Şaşmaz'ın eşinden ilk açıklama

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Şaşmaz'ın eşinden ilk açıklama
Beşiktaş'ta 5 yıldızlı bir otel odasında cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz'ın hamile eşi ilk kez açıklamada bulundu.

Şaşmaz'ın 2015 yılında evlendiği ve 5 ay sonra bir erkek bebek dünyaya getirecek olan eşi Yasemin Adalı Şaşmaz basına yazılı bir açıklamda bulundu.

Şaşmaz'ın açıklaması şöyle:

"Sevgili eşim, bebeğimin babası, karakteri, güleryüzlülüğü, adamlığı, iyi kalpliliği, hiç bozmadığı çizgisiyle tüm Türkiye'nin ve hepinizin çok sevdiğini bildiğim; bir çoğunuzun mesai arkadaşlığı yaptığınız Vatan Şaşmaz'ın ardından hepinizin benden bir açıklama beklediğiniİn bilincindeyim.

Gerek konunun hassasiyeti, gerek yaşadığım tarifsiz acı ve hissettiklerim dolayısıyla söyleyecek çok fazla sözüm olamıyor malesef. Söyleyebileceğim ve bildiğim tek şey; en değerli varlığım eşim Vatan'ın, her zaman kalbimde, her zaman bizimle olacağıdır.

Öncelikle hepinize cenaze boyunca gösterdiğiniz anlayıştan dolayı çok teşekkür ederim. Bundan sonraki dönemde de, başta doğacak bebeğimiz, sonrasında ben, ailem, Safiye annem ve de Vatan'ın anısına olan saygınızdan ve sevginizden dolayı anlayışınızın devam etmesini diliyorum.

Yapılacak haberler ve yayınlanacak görüntülerin içerikleri ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesindeki tutumunuzu devam ettirmeniz,asılsız haberlere, dedikodulara prim vermemeniz, bu zor dönemde de bize verebileceğiniz en büyük destek olacaktır."

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