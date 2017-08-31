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Vatan Şaşmaz cinayeti soruşturmasında flaş gelişme

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Vatan Şaşmaz cinayeti soruşturmasında flaş gelişme
Emniyet Genel Müdürlüğü, Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ölümü ile sonuçlanan olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ile ilgili müfettiş görevlendirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'da bir otel odasında Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ölümü ile sonuçlanan olayın ilk görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine; Emniyet Genel Müdürlüğünce konunun araştırılması için Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" denildi.

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