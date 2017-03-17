Halkın Kurtuluşu Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut, değiştirilen Anayasa'yı "Firavun Anayasası" olarak nitelendiriyor.

Bu kavramı, daha önce 2010 referandumunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kullanmıştı. 50'nci mitingini Uşak'ta yapan Kemal Bey, iktidarın anayasa değişikliği ile yargıyı siyasallaştırmayı hedeflediğini ifade ederek "Recep Bey düzenini bozduğun kantar gün gelir seni de tartar. Hiç unutma" demişti.

Kılıçdaroğlu, "Karun oldular, şimdi milletin başına anayasa değişikliği ile firavun olmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz" diye konuşmuştu.

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Hep beraber yaşadık, yargının düzeni 2010 referandumundan sonra tamamen bozulunca, cemaat yargısı, hasta yatağındayken Tayyip Erdoğan'ı da MİT Müsteşarını tutuklamak suretiyle tartmaya kalkışmış, sonradan 17-25 Aralık dosyalarıyla iyice köşeye sıkıştırmıştı.

Erdoğan, dört bakanını istifa ettirerek ve fezlekeleri de Meclis'te uyutarak sıkıştığı o köşeden çıktı ama şimdi kendi başına daha büyük bir belâyı kendisi sarıyor; başdanışmanının ifadesine göre Türkiye'yi Türk devleti olmaktan çıkaracak bir süreci başlatmış oluyor.

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Mısır'da devrik Cumhurbaşkanı Mursi, Anayasa değişikliğini referanduma sunduğu zaman "Firavun Anayasası" eleştirileri yapılmış ama "evet" çıkmıştı. Tabii Türkiye, Mısır'a benzemez, aksine Mısır, Türkiye'yi takip eder! Fakat Mısır da hâlâ durulmuş değil!

Tayyip Erdoğan, şimdi sıkıştığı köşeden çıkmak istiyorsa, girdiği bu tek adam yolundan bir an önce vazgeçmelidir.

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MHP'nin "Yoklar listesi" ne demek?

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A. Hamdi Özata, "Sayın Bulut, MHP bir yoklar listesi hazırladı, bu listedeki yoklar ne demek?" diye soruyor.

Özata, kendi cevabını veriyor ama biz önce konunun anlaşılması bakımımdan MHP'nin yoklar listesine bakalım.

MHP, 16 Nisan'daki referandum kampanyası için hazırladığı propaganda kitapçığında anayasa değişikliğini "yok"larla anlattı. Kitapçıkta, MHP'nin istemediği ve 13 başlıkta özetlenen "yok"lar listesi şöyle ifade edildi: "Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur. İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur. Anayasa'ya uymayan yöneticilerin sorumsuz kalması yoktur. Keyfi yönetime cevaz verecek bir düzensizlik yoktur. Yönetenlerin işledikleri suçlardan cezasız kalması yoktur. Milli devleti parçalayan özerklik/federasyon yoktur. Türkçeden başka bir dile resmiyet kazandırılması yoktur. Türkçeden başka bir dilde eğitim yoktur. Türk'ün anayasasından 'Türk'ün adını çıkarma girişimi yoktur. Türk milletinin içinden ayrı bir 'millet' inşa etme girişimi yoktur. Terör örgütleriyle pazarlık, teröriste af, teröre taviz yoktur. Teröristbaşı bebek katiline özgürlük yoktur. Paralel devlet yapılanmasına yer yoktur."

A. Hamdi Özata, soruyor:

"Bu yoklar zaten bugün de Anayasa'da yok. Bu yoklar bir yerlerde vardı da MHP 'biz engel olduk' mu demek istiyor? Eğer böyleyse MHP'nin engel olduğu yoklar, evet çıkarsa yeniden gündeme getirilmeyecek mi?"

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Üstelik Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'na "eyalet kurma yetkisi" veriliyor.

Üstelik "Bu anayasa değişikliklerini ben yazdım" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, "Kürt sorununu 'yerelden merkeze kadar örülen meclisler sistemi' ile çözeceğiz. 'Dışlayıcı ve baskıcı Türk milleti'nden 'kapsayıcı ve özgürleştirici Türkiye milleti'ne geçiş sürecinde Kürt sorununun kalıcı çözümünün gerçekleşeceği bir siyasal realite söz konusudur. Bu iş birlikleri devam ettirilirse MHP ile birlikte yürünebilir. Gelecekte çok farklı siyasi aktörler de yeni anayasal sistem değişikliğinde rol alabilir." diyor.

MHP yönetimi, engel olduğunu iddia ettiği bütün yokların önünü açmıştır. Bu sebeple hazırladıkları kitapçık, AKP'nin halkı aldatma ve kandırma kitapçığına benziyor.