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Gazilere saldıran caniler TCK'nın 301. maddesiyle yargılanacak!

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Gazilere saldıran caniler TCK'nın 301. maddesiyle yargılanacak!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da Gazilere saldıran 3 maganda için TCK 301 Maddesi kapsamında, "Türk Milletini, Devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da Gazilere saldıran 3 şüpheli için TCK 301’e 4 kapsamında, “Türk Milletini, Devletin askerini  ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama” suçundan soruşturma açılmasına izin verdi.

Savcılık, mevcut soruşturmaya ilaveten TCK 301/4’ten de soruşturma yürütecek.

301'inci maddeye göre Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor. Adalet Bakanı'nın iznine tabi olarak 301'inci maddeden soruşturma açılabiliyorken, ilgili maddenin ikinci fıkrasına göre devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi aynı cezaya çarptırılıyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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