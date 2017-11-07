Ankara'da gazilere saldıran magandaların terör bağlantısı araştırılıyor.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aileleriyle seyahat eden Güneydoğu gazileri Muzaffer Oktay ile İbrahim Kızılkaş, 6 canini saldırısına uğramıştı.

Şüpheliler, yürüme engelli gaziler ile olaya müdahale etmek isteyenleri de darbederek olay yerinden kaçarken, yaralanan gaziler 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 4 KİŞİ SERBEST

Olayın ardından Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gazileri darbettikleri iddia edilen Doğan Ç, Osman Y, Enes K, Batuhan Ö. ve Barış Y. ile Tamer G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Doğan Ç. ile Tamer G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

MAGANDALARIN TERÖR BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

4 Kasım'da bir benzin istasyonunda terör gazisi İbrahim Kızılkaş ile Muzaffer Oktay'ı darbedenlere yönelik Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 17 yaşındaki şüpheli O.Y. ile tutuklu Doğan Ç'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma genişletildi. Bu kapsamda, tutuklu şüpheliler Tamer G. ve Doğan Ç'nin yanı sıra şüpheli O.Y. ile diğer üç şüphelinin terör bağlantısının araştırılmasına başlandı.

Şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DA DAHİL OLDU

Milli Savunma Bakanlığı Ankara’da 2 gaziye saldırıda bulunulmasına ilişkin, ” 5 Kasım’da gazilerimiz İbrahim KIZILKAŞ ve Muzaffer OKTAY ile ailelelerine yönelik darp olayı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarına ve aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine karşı gerçekleştirildiğinden, şüphelilerden Millî Savunma Bakanlığı olarak şikayetçi olduk ve gazilerimizin yanında davaya katılma talebinde bulunduk” ifadelerini kullandı.