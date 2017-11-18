Gökçek’in resmi belediye çöplüğünde bulundu

Ankara eski belediye başkanı Gökçek'in karakalem bir portresi belediyenin çöplüğünde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla istifa eden AKP'li belediye başkanlarından Melih Gökçek'in karakalem çizilmiş bir portresi Ankara belediyesinin çöplüğünde görüntülendi.

Belediye başkanlığı koltuğuna Mustafa Tuna getirilmesinin ardından Gökçek’in daire başkanı yaptığı isimleri görevden alındı ve Gökçek döneminde kurulan bazı daireler kapatıldı. Öyle ki yeni başkan Tuna, Gökçek’in çok değer verdiği belediye binasının önündeki fışkiyeyi bile kaldırttı. Fıskiye’nin ardından Gökçek’e yeni bir darbe daha geldi. OdaTV’nin haberine göre belediye binası yakınındaki bir çöplükte de Melih Gökçek’in portresi bulundu.