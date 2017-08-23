Görevdeki Başkan MHP'den istifa etti

MHP’deki kongre sürecinden sonra görevdeki teşkilat başkanlarından ilk istifalar gelmeye başladı.

MHP Edirne Havsa İlçe Teşkilatı Başkanı, yönetim kurulu üyeleri Akşener liderliğindeki Yeni Parti’ye katılacaklarını açıklayarak partiden istifa ettiklerini duyurdu.

Edirne’nin Havsa MHP İlçe Teşkilatı Başkanı Hasan Aktaş ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri yaptıkları yazılı bir basın açıklaması ile partiden istifa ettiler.

Aktaş’ın yanı sıra, eski ilçe başkanlarından Ali Çınar, Abdurrahman Yaray ve Ülkücü Şehit Halil Hilmi Sakarya’nın da kardeşi Sacit Sakarya da istifa ettiklerini açıkladı.

“Partimizin son zamanlarda aldığı siyasi ve politik kararların Türk milletinin ve Türk devletinin geleceğine ağır bir beka sorunu yarattığı kaygısı içerisinde bulunmaktayız” diyen Aktaş açıklamasında, Meral Akşener liderliğindeki Yeni Parti için çalışacaklarını da duyurdu.

İşte Aktaş’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

“Bizler, seçilmiş ve halihazırda görevde olan MHP Havsa İlçe Başkanı ve yöneticileri olarak partimizin son zamanlarda aldığı siyasi ve politik kararların Türk milletinin ve Türk devletinin geleceğine ağır bir beka sorunu yarattığı kaygısı içerisinde bulunmaktayız.”



YÖNETİM VE TABAN AYRILMIŞTIR



“Milliyetçi Hareket Partisi milleti ve tabanı olan temel rabıtasından ne yazık ki kopartılmıştır. MHP ülkenin yönetimine talip olan bir parti olmaktan ziyade bir adamı korumaya matuf politik bir cemaat haline gelmiştir. Maalesef ki Cumhuriyet’i kuran Türk milliyetçiliği siyasi hareketinin temsilciliği iddiasını taşıyan partimiz bazı partilerin kapıkulu haline gelmiştir.”

AKŞENER’İN YANINDAYIZ

“16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandumda partimiz tabanı nezdinde bu durumun tespiti olmuştur. Aldığımız bugünkü tavır bizi göreve getiren tabanımızın da mutlak iradesini yansıtmaktadır diğer yandan hemşerimiz ablamız Meral Akşener liderliğinde de milletin merkezinde yeni bir siyasi hareketin inşası için sancak kalkmıştır ve milletimiz de bu sancak altında toplanma konusunda yüksek bir teveccüh göstermektedir.

Bu hal karşısında bize düşen milletin merkezinde oluşan bu siyasi harekete katkı vermektir. Saygıdeğer hemşerilerimiz ve partimizin değerli mensupları bizim için bir parti olmaktan öte bir baba ocağı bir ana kucağı olan Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği ve ayrıca parti üyeliğinden de istifa ettiğimizi beyan eder saygılarımızı sunarız.”