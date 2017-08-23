Koray Aydın'dan yeni parti ile ilgili önemli açıklamalar!

Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye katılacağını açıklayan Koray Aydın, FOX Tv'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Meral Akşener önderliğinde kurulacak olan yeni partiye dün Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla katılacağını açıklayan Koray Aydın, FOX Tv'de İsmail Küçükkaya'nın hazırlayıp sunduğu Çalar Saat programının konuğu oldu.



İsmail Küçükkaya'nın soruları cevaplayan Koray Aydın, "Halk hareketiyiz, bu toplumun bir isteği... Meral Hanım'ın da halkta büyük bir karşılığı var. 2019'da Cumhurbaşkanı adayımız Meral Hanım'dır" dedi.



"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ MERAL AKŞENER"

Herkes farkında değil, sistem değişti. Cumhurbaşkanlığı 2 tura dönüştü. Anamuhalefet olursanız, 1. İle yarışacak duruma gelmiş oluyorsunuz. AKP'nin belli bir gücü var, karşısında diğer yüzde 50 bölüm var. Meral Hanım'ın halkta karşılığı olduğu kesin. Bizim kurduğumuz partiyi millet kuruyor. Bu partinin genel başlkanlığı görevini Meral Hanım'a verdi. Bu işin oyun kurucuları olarak, Meral hanım aday olduğu yarışta ilk turda alınamayacağı kesin. İkinci turda da kesin kazanacağını düşünüyorum, inanıyorum. En çok da dindarlardan oy alacağını düşünüyorum. Dindarlar büyük bir çıkış arıyor… 2002'de zamanın ruhu AKP'yi iktidar yaptı. Millet doğru düzgün ismini bilmiyordu. İnsanalar artık en değerli varlığı olan hürriyetin elinden alındığını söylüyorlar. AKP seçmeninin kafası karma karışık.

"FETÖ İLE EN İYİ BİZ MÜCADELE EDERİZ"

FETÖ ile mücadele en iyi bizim yapacağımızı düşünüyorum. Demokrasiyi işletirseniz, hukukukun üstünlüğünü savunursanız FETÖ gibi yapılanmalar barınamaz. Mücadele derine inmiyor. Biz bu konuda çok rahatız, derine ineceğiz. Ana omurgasını kıracağız. Meral Hanımı da FETÖ ile mücadelede çok kararlı görüyorum. Şimdi bankaya para yatırdı diye insanları mağdur ediyorlar. İyi de siz paralar yatırın diye kampanyalar düzenlediniz. Okuluna giden vatandaşı işinden atıyorsunuz, ama okullarından mezun bakanlarınız ne olacak? Böyle mücadele edilmez. Sözcü’ye, Cumhuriyet’e FETÖ’cü diye saldırıyorlar. Anamuhalfet liderine FETÖ’cü diye saldırıyorsun. Milletin gönlünde var mı bunun karşılığı? Sorular çalınırken, insnaların hakkı çalınırken, iktidar sesini çıkardı?

"HER KESİMDEN İNSANIN OLMASI İÇİN GAYRET EDİYORUZ"

Bu görevi üstlenmem için istek ve arzu vardı. Bu benim istediğim bir şey değildi. Siyaset emekçiysim, ben istemem, vazife oılarak görürüm. Her dünya görüşünden insan olacak. Atatürkçüler, Solcular olması için özel çaba gösteriyoruz.



"KADINLAR VE GENÇLER HER KADEMEDE OLACAK"

Türkiye’nin en geniş kadın kadrosunu kuracağız. Her türlü kademe, her yer de olacak. Bunu başaracağız. Türkiye’nin ihtiyacı var. Türkiye’nin en büyük gençlik oluşumunu kuracağız. Kendi genel başkanlarını seçecek.

"ERKEN SEÇİME DE HAZIRIZ"

Erken seçim yaparsa iyi olur, Cumhurbaşkanlığını erken alırız. Erken de yapsalar kurulmuş partiler var.

Bunlar problem değil. Hazırız, Türkiye’yi yönetecek yeni bir nesil getireceğiz. Yerel seçimlere katılacağız. Mührümüzü vuracağız. Bu halk hareketi, milletimiz kuruyor. Orada göreceğiz.