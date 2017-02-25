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Gül ve Davutoğlu, AKP'nin Anayasa programına katılmadı

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Gül ve Davutoğlu, AKP'nin Anayasa programına katılmadı
AKP'nin tam kadro katıldığı Anayasa değişikliği kampanya tanıtım programına, eski Cumhurbaşkanı Gül ve eski Başbakan Davutoğlu'nun katılmaması dikkat çekti.

Kongre havasında hazırlanan anayasa değişikliği kampanya tanıtım programına binlerce  partili katıldı. Eski vekiller, eski belediye başkanları ve eski il başkanlarının davet edildiği tanıtım programına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu katılmadı. Hazırlanan 10 seçim şarkısından iki parça çaldı. Evet sloganlarının yer aldığı tanıtım programında sinevizyon gösterimi yapıldı.

AK Parti’nin, anayasa değişikliği teklifinin 16 Nisan’da yapılacak referandum sürecinde ki kampanyası Ankara Arena Spor Salonu’nda yapıldı. Binlerce partilinin katıldığı tanıtım programında ise gözler 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu aradı.

Salonda eski Meclis Başkanları da davet edildi. Bülent Arınç, Köksal Toptan eski meclis başkanları için ayrılan koltuklara oturdu. Ancak, eski pek çok bakan ile birlikte Başbakan Yıldırım tarafından bizzat davet edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu tanıtım programına katılmadı. Gül ve Davutoğlu’nun yurt dışında olduğu öğrenildi.

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