Halaçoğlu: Tarih yeni Damat Feritleri de yazacaktır

MHP Kayseri Milletvekili Halaçoğlu, Meclis’te yaptığı basın toplantısında Başkanlık sistemine evet oyu veren MHP’lilere çok sert tepki gösterdi. Halaçoğlu, “Tarih nasıl Damat Ferit’le ilgili ‘hain’ damgasını vurduysa, yine aynı damgayı vuracaktır” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Meclis'te Başkanlık sistemiyle ilgili basın toplantı düzenledi.

Tarihin, 'evet' oyu kullanan vekilleri hiçbir zaman güzel anmayacağını söyleyen Halaçoğlu, MHP'li vekillere çağrıda bulundu.

İşte Halaçoğlu'nun açıklamaları:

YASAMA İLE ORTAK HAKLARI ALMAK, ANAYASA'NIN 7. MADDESİNE AYKIRIDIR

Cumhurbaşkanı’na kararname çıkarma yetkisi verdiğinizde, yasama organı ile eşdeğer ortak payları olan yeni bir kutup meydana getiriyorsunuz. Dolayısıyla bu Anayasa’nın 7. Maddesine aykırıdır. Kaldı ki şu anda da Parlamenter sistemde aksaklıklar var. Yani, 14 yıldır Başbakan veya ardından Cumhurbaşkanı olan Erdoğan, partisinin ileri gelenleriyle görüşerek TBMM’den istediğini kanunları çıkarabilmektedir. Dolayısıyla Anayasa’ya aykırı bir tutum sergilemektedir.

BU REJİMİN ADI TEK ADAM YÖNETİM TARZIDIR

Tarafsız olma üzerine ettiği namus ve şeref sözünü yerine getirmemektedir. Dolayısıyla bir aksaklık söz konusudur. Ama, şu an hala çekinceler içerisinde bunu yapmaktadır. Yarın bunun hesabının sorulacağını bilerek yapmaktadır ve sorulacaktır. Ama siz Anayasa’ya bununla ilgili meşru bir zemin oluşturan madde koyacak olursanız o takdirde buradan da sorgulama şansınız olmayacaktır. Bunun adı rejim falan değil bu adam tek adam yönetim tarzıdır. Padişahlarda bile olmayan bir yönetim imkanı vermektedir. Padişahlar en azından yargı organına müdahale edemezdi. Atamayı padişah yapmazdı Şeyhülislam yapardı.

İSTİFA ETMEKTEN ŞİMDİLİK VAZGEÇTİM

Bahçeli ile Meclis’teki görüşmede milletvekillerinin pulları geri etmesi karşısında istifa etmeyi düşündüğümü belirttim. Etmememi, saygı duyduğunu, istediğim gibi bu konularda kendisiyle konuşma yapabileceğimi ifade etti. Dolayısıyla şimdilik istifa etmekten vazgeçtim.

TARİH “HAİN” DAMGASI VURACAKTIR

Ama şurasını da özellikle belirtmek istiyorum: Milletvekilliği mesele değil arkadaşlar. Türkiye meselesi önemli, hiçbirimiz önemli değiliz burada. Dolayısıyla Türkiye’nin geleceğini herhangi bir şekilde karartmaya yönelik bir hareketin önünde, hele hele ‘milliyetçiyim’ diyen milletvekillerinin karşı durması gerekmektedir. Onun için MHP’li milletvekilleri arkadaşlarıma sesleniyorum; en azından mecburlarsa boş zarf atsınlar yine götürüp pullarını teslim etsinler. Ama yarın tarih, bunlarla ilgili hiçbir zaman iyi şey yazmayacaktır. Tarih nasıl Damat Ferit’le ilgili ‘hain’ damgasını vurduysa, yine aynı damgayı vuracaktır. MHP’li vekillere birilerinin kulu kölesi olmak yerine, sadece Allah’ın kulu kölesi olmalarını tavsiye ediyorum. Dolayısıyla Allah’tan başka kimsenin önünde eğilmemelerini söylüyorum.