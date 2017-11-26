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Halaçoğlu'ndan MHP'li Akçay'a sert cevap

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Halaçoğlu'ndan MHP'li Akçay'a sert cevap
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP'li Akçay'ın İYİ Parti'ye, yönelik sözlerine cevap verdi.

Manisa'da katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti'ye yönelik, "Bazıları kızabilirler ama bu parti FETÖ’nün desteklediği partidir. Sembolünden tutun da sembolik davranışlara kadar pek çok şey söylenebilir" sözlerine cevap İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'ndan geldi.

Halaçoğlu, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada "Aklı başında diye düşündüğümüz kişiler bile ne hallere düştü" ifadelerini kullandı. 

"Artık ne yapacağınızı şaşırmış durumdasınız" diyen Halaçoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"MHP gurup başkan vekili Akçay Manisa'da bir tv programında İYİ PARTİ için "FETÖ’nün bugüne kadar her şeyi vardı bir partisi yoktu, şimdi partisi var. Münnecim olmaya gerek yok. Bazıları kızabilirler ama bu parti FETÖ’nün desteklediği partidir. Sembolünden tutun da sembolik davranışlara kadar pek çok şey söylenebilir. İstedikleri kadar tepki göstersinler bu bir saklanamaz, gizlenemez hakikate haline gelmiştir. Bu partinin doğuşu adeta bir ölü doğum gibi olmuştur. Bir felsefesi, bir tezi olmayan siyasi hareketlerin başarılı olması mümkün değil. Eninde sonunda kısa bir zaman süre içerisinde artık siyasetin etkisiz konumuna gelmesi kaçınılmazdır” diyor. 

El insaf. Artık aklı başında diye düşündüğümüz kişiler bile ne hallere düştü. Asıl fetöcüler beraber olduğunuz iktidardır sn Akçay. Fetöcüysek Allah bizim belâmızı versin. Ama iftira atanların da Allah belasını versin. Sembollere gelince: Siz nasıl Türkçü bir partisiniz ki Türk sembollerini bilmiyorsunuz. Kafanızı kumdan çıkarmanızı öneririm. Artık ne yapacağınızı şaşırmış durumdasınız. Dün söylediklerinizle bu günkü söylediklerinize bakarsanız nerede durduğunuzu göreceksiniz. Ama yine siz bilirsiniz. Berbere gidince saçınızın ak mı kara mı olduğunu anlarsınız."

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