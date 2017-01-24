Müsavat Dervişoğlu: MHP'de yüzde 75'lerin çok üzerinde 'hayır' çıkacak

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Müsavat Dervişoğlu ve Azmi Karamahmutoğlu, TGRT Haber'de katıldıkları programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, referandumda MHP'den yüzde 75'in üzerinde 'hayır' çıkacağını söyledi.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanları Azmi Karamahmutoğlu ve Müsavat Dervişoğlu, TGRT Haber'de yayınlanan Sami Dadağlıoğlu'nun sunup yönettiği 'Zor sorular' programına konuk oldu.

Başkanlık sistemini ve Türkiye'deki siyasi atmosferi yorumlayan Karamahmutoğlu ve Dervişoğlu, kritik açıklamalarda bulundu.

ÜLKÜ OCAKLARI ESKİ GENEL BAŞKANLARI YENİ ANAYASAYA KARŞI

Başkanlık sistemiyle ilgili açıklama yapan MHP İzmir eski İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bugüne kadar görev yapmış Ülkü Ocakları Genel Başkanlarımız, görevde olan Ülkü Ocakları Genel Başkanımız haricinde bir araya gelerek, bu olağanüstü koşullarda söz konusu olan Anayasa değişikliklerine sıcak bakmadıklarını ve 'hayır' diyeceklerini açıklamışlardır. Öncelikle bu bir tespittir. Burada kullanılan üsluba da son derece özen gösterilmiştir. Bir uyarıdan ziyade milletvekillerimize bir tavsiyede bulunulmuştur.

MHP'DEN YÜZDE 75'LERİN ÇOK ÜZERİNDE 'HAYIR' ÇIKACAK

MHP'nin 39 milletvekili vardır. Bu 39 vekilin görülen ve anlaşılan odur ki 23 tanesi Anayasa değişikliğinin lehinde oy kullanmış, 17 milletvekili arkadaşımız da Anayasa teklifine sıcak bakmadıkları için ya boş oy kullanmışlar ya da 'hayır' oyu kullanmak suretiyle iradelerini belli etmişlerdir. TBMM'deki milletvekilleri sayın Genel Başkanımız tarafından bizzat belirlenerek seçilmiş, aday gösterilmiş kişilerdir. MHP'nin parlamento grubu, bizzat sayın Devlet Bahçeli tarafından belirlenip aday gösterilmiş milletvekillerinden müteşekkil yüzde 50'ye yakın fire veriyorsa, bizim kamuoyuna yaptığımız çağrının millet nezdinde daha büyük bir karşılık bulacağı kanaatini taşıyorum. Yüzde 75'lerin çok üzerinde de bir 'hayır' oyu bekliyorum" ifadelerini kullandı.

BU REFERANDUM, AKP İLE CHP ARASINDAKİ BİR KAMPLAŞMA DEĞİLDİR

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu da yeni Anayasa teklifi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkanlık sistemi için yapılacak referandumun CHP ile AKP arasındaki bir kamplaşma gibi gösterildiğini savunan Karamahmutoğlu, "Bu paket niyetini gizlemiş bir pakettir. Bu da 2018 seçimlerinden sonra açığa çıkacaktır. Tamamen kuşkuyla bakıyorum bu pakete. Bir tarafta AKP ve MHP, diğer tarafta sadece CHP varmış gibi yani AKP ile CHP arasındaki bir kamplaşmaymış gibi hadiseye kesinlikle bakmıyorum. Diğer taraftan bu tartışmanın merkezine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da oturtmuyorum. Yani burada durum Erdoğan'ın oylanması falan değildir. Bu değişiklik onun siyasal ömrüyle sınırlı değildir. Ve nasıl yöneticilerin geleceğini de bilmiyoruz. 'Evet' diyenler belki Tayyip Erdoğan'dan hareketle oy vereceklerdir fakat sonraki gelecek olanları bilmiyorlar.

BAHÇELİ'NİN YANINDA DURANLAR DA 'HAYIR' DİYOR

Diğer yanıyla bir MHP'li seçmen olarak, burada MHP Genel Başkanı'nın aldığı kararla zıt düşmüş biri olarak, bunun sanki MHP içersindeki parti içi muhalefet ile Genel Merkez'in ayrışması olarak sunulmasına da kökten karşı duruyorum. Çünkü MHP Genel Merkezi'nin ve sayın Genel Başkanının yanında duran birçok arkadaşımızın bu Anayasa değişikliğine 'hayır' dediğini biliyorum. O sebepledir ki MHP seçmeninin yalaşık yüzde 75'i bu değişikliğe hayır diyor. Biz de bu yüzde 75'i, 85'e 90'a çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.