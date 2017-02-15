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Hüda-Par referandumda 'evet' diyeceğini açıkladı

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Hüda-Par referandumda 'evet' diyeceğini açıkladı
Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, referandumda parti olarak "evet" oyu vereceklerini açıkladı.

Havuz medyasında PKK, HDP ve Hüda-Par'ın referandumda 'hayır' diyeceği algısı oluşturulmaya çalışılıp, 'hayır' diyen kesime 'terörist' yakıştırması yapılırken, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan referandum açıklaması geldi.

Yapıcıoğlu, yeni Anayasa referandumunda Hüda-Par olarak 'evet' diyeceklerini açıkladı.

Hüda-Par'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu değerlendirmeler ışığında; milletin tercihine sunulan değişikliklere karşı takınılacak olumsuz tavrın, herkesin değiştirilmesi gerektiği noktasında hemfikir olduğu darbe ürünü anayasının ömrünü uzatmaya sebep olacak bir zemin oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle; yapılacak değişiklikleri eksik ve yetersiz bulmakla birlikte; tümüyle yeni, sivil bir Anayasa için atılmış bir adım olması temennisiyle, referandumdaki tercihimizi 'evet' olarak açıklıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

HÜDA-PAR'DAN 'KÜRTÇE' TALEBİ

Hüda-Par'dan yapılan açıklamada, "yapılacak değişiklikleri eksik ve yetersiz bulmakla birlikte" ifadeleri dikkat çekerken, akıllara Hüda-Par'ın Kürtçe'nin resmi dil yapılması konusundaki talebi geldi. 

 

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