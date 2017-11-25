İdris Aksoy-Fikri Işık...

Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi kumpaslarla Türk Ordusundaki Atatürkçü-Millî subayları tasfiyeyi uygulamaya koyan FETÖ, gelecek yılların komuta kademesini de önemli ölçüde değiştirdi. İki bin yıldan fazla tarihi olan Türk Ordusundaki "teamül" ve "gelenek" son 10 yılda yerle yeksan oldu. Neredeyse 10 yıl sonra kimlerin Kuvvet Komutanı, Ordu, Donanma ve hatta Genelkurmay Başkanı olacağı bilinir, kıdem, kıta görevleri hesaplanırdı. Türkiye'miz neredeyse 40 yıldır bölücü terör ile mücadele ediyor. Dünyanın hiç bir ordusunun başaramadığı şekilde gidiyor savaş. Tecrübe ve birikim ile TSK savaşa en hazır orduydu... Geçmiş zaman eki kullandığımın farkındayım. Kulağının kenarından mermi geçmeyen, dağlarda, kıtalarda görev yapmamışların general, komutan olduğu ordu eskisi gibi bölgede ve dünyada caydırıcı güç olmaktan 15 Temmuz'dan sonra tamamen çıktı. Okul arkadaşım İdris'i yazacaktım. Konuyu dağıtmadan İdris'in de FETÖ tarafından yasa dışı dinlendiği kayıtlarda var. Bilgin Balanlı'nın Hava Kuvvetleri Komutanı olmasının yolunu kesenler, İdris Aksoy'un gelecekte Kuvvet Komutanlığına yükseleceğini bildiklerinden defalarca kumpas kurdular. En nihayetinde 15 Temmuz sonrası başardılar. Geçmiş yıllarda tutuklamaların zeminini Taraf ve Zaman Gazetelerinin haberleri oluştururdu. Yandaşlar da balıklama dalardı ardından. Merkez medyanın sazanlarını da unutmamak lazım. Şimdi aynı yöntem kullanılıyor. Daha hiç savcının karşısına bile çıkmayan İdris Aksoy için devletin Anadolu Ajansı bile "Sır görüşme" başlığı ile haber yaptı. Oysa o görüşmeler sır değil. Hepsi HTS kayıtlarında var. Mahkeme dosyasında mevcut. Evet o gece uçaktan indiği saat 17.35'ten ertesi günü 17.43'e kadar olan süreçte tam 256 cevaplı-cevapsız telefon hareketliliği var. Şöyle: Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile 00.55'ten 20.33'e kadar 13, Millî Savunma Bakanı Fikri Işık ile 02.30'dan 22.06'ya kadar 25, Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir ile 22.42'den ertesi gün 21.41'e kadar 12 görüşme, Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Köksal liman ile 2, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal ile 23.49'dan 15.43'e kadar 21, Hv.K.Kurmay Bşk. Hasan Hüseyin Demirarslan ile 23.47'den 10.41'e kadar 24 kez, Şu anda Hv.K.Kurmay Başkanı olan Korgeneral Nihat Kökmen ile 00.57'den 14.11'e kadar 6, Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile 7, Savunma Sanayi Müsteşar Yrd. Celal Sami Tüfekçi ile 2 görüşme var. Yurt dışından İngiltere'den Savunma Bakanlığında Tümgeneral mevkidaşı, ataşeler, uçak projesi için BAE Şirketi yöneticisi, ABD'den projelerden sorumlu Türk subayları, askeri ataşe ve şirket yöneticileri ile görüşmeleri var. İsimler, numaralar biliniyor. Birleşik Arap Emirliklerinde emekli pilot sınıf arkadaşı, Almanya'dan ise ünlü Eurojet yetkilisi. Bilinmeyen 4 çağrı var. Google Voice-IP'sı var. Ancak görüşme olmamış. 4 kez cevapsız çağrıya bir defa geri dönmüş. Ancak yandaş medya infaz ederek 9 diyor. Her şey ortada.

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Dosyada bir de yalancı tanık var. Ufuk Işık isimli itirafçı. 2014 yılında Ankara-Yahyalar Mahallesinde örgüt evi toplantısına katıldığını iddia ederken, "Akşam saatlerinde binaya girerken gördüm. Tanınmamak için şapka takmıştı. Yüzünde çiçek bozuğu pürüzler olduğu için simayı unutmadım ve fotoğrafından tanıdım" diyor. Yine sap yeme hikayesi... Akşam saati, şapka ve çiçek bozuğu yüz. Benim neredeyse 40 yıllık arkadaşımın yüzünde çiçek bozuğu falan yoktur. Biz böyle tanıkları Silivri'de çok gördük.

FETÖ için meşhur 17 kriter var ya... Banka, ByLock, okul, abonelik vs. Bunların hiç birinin toz zerresi yok. İlle de bir bağlantı kuracaklar ya. Hiç üşenmemişler İdris'in 89 yaşında raporlu şizofren hastası olan dayısı Hamit Aksoy'a uzanmışlar. Güya bu dayı örgütün mahrem imamları ile telefon görüşmesi yapmış. Yetmemiş diğer dayısının çocukları Muhlis Aksoy, Semra Dedeoğlu'nun da FETÖ ile iltisakı varmış. Telefon kayıtları ortada İdris dayısı ve çocukları ile 20 yıldır hiç görüşmediğini belirtiyor. Burada ciddi bir bomba patlıyor. Dava dosyasında yok araştırıp buldum. İddianameye konan Muhlis Aksoy ve Semra Dedeoğlu aynı zamanda eski Millî Savunma Bakanı Fikri Işık'ın da teyze çocukları... Sıkı durun Fikri Işık bu davanın kilit ismi... Darbe gecesi tam 25 ayrı görüşmeleri var İdris ile Fikri Işık'ın, tüm bilgileri Aksoy'dan alıyor. Diğer komutanların, Eskişehir Üssü sorumlusu korgenerallerin telefon numaralarını da Işık'a veren İdris. Işık, 15 Temmuz'un ardından Akıncı Üssü'nün pistlerinin vurulma fikrinin de Aksoy'a ait olduğunu vurgulayıp, darbenin soruşturulmasında İdris'in aldığı rolü defalarca anlatıyor. İdris'in tutuklanmasının ardından ailesi önce defalarca görüşüyor. "Bana emanet, merak etmeyin yakında çıkacak. Yanlışlık giderilecek" diyor. İddianamede "Sair Şüpheli" diye geçen İdris Aksoy'un hiç bir eylemi olmadığı ortada. Hatta Fikri Işık'ın talebi ile İdris, darbeci Ercan Van'ı arıyor. "İndirin ulan o uçakları" diye bağırıyor. Ercan Van daha sonraki aramalarına cevap vermiyor. Kayıtlarda bunlar da var.

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Fikri Işık, İdris'in dünya güzeli kızı Beyza'yı arayıp; "Kızım; Demirarslan da bize yardım etti baban gibi ama O da içeride. Yakında kurtulacaklar" diyor. Ertesi gün çıkan KHK ile İdris TSK'dan ihraç ediliyor. Derken Fikri Işık İdris'in darbeden değil, FETÖ'den tutuklu olduğunu belirtip, "elimden bir şey gelmiyor" demeye başlıyor. Daha sonra ailenin, kızı Beyza'nın telefonlarına cevap dahi vermiyor, engelliyor... İrtibatı kesme sebebi ise son derece açık. İdris'in ne Genelkurmay Çatı, ne Hava Kuvvetleri ne de Bandırma Davası'nda adı var. Hiç irtibatı olmadığı halde Akıncılar Davası çuvalının içine atılıyor. İddianamede dayı çocuklarının adı yazılınca, aynı zamanda Fikri Işık'ın teyze çocukları olduğu ortaya çıkınca Işık, Aksoy'larla irtibatı kesiyor. Savunma Sanayi Müsteşarı gidip savcıya o gece ile ilgili tüm ayrıntıları anlatıp, kayıtlara geçirtirken, Fikri Işık tüm ısrarlara rağmen İdris'in hakkında ifade vermekten kaçıyor. Yarın devam ediyoruz...