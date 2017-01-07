İncirlik mesajıyla Amerika uyarıldı

29 Aralık 2016 tarihli "İncirlik'i terk edin" yazımız geniş destek buldu. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanların yanı sıra Amerika'da da İncirlik farkındalığı yarattı. Amerika ve Koalisyon güçlerinin askerimizi DEAŞ harekâtında yalnız bırakmalarının ne sonuç vereceği İncirlik mesajları ile açıkça vurgulandı.

Peki, aslında "İncirlik'i Kapatalım" tepkisi güzel ama gerçekte kapatmalı mıyız?

Kesinlikle hayır.

Kuşku yok ki İncirlik ülkemizin elindeki en önemli koz.

Çünkü Amerika ve Koalisyon ülkelerinin savaş uçakları için İncirlik'ten daha uygun bir askeri üs ve havaalanı yok.

Bu kozu iyi kullanmalıyız aksi takdirde "NATO'ya Hayır" diyenlerle aynı çizgiye gelmiş oluruz ki bu doğru olmaz.

Kuşku yok ki NATO da ülkemizin elindeki en önemli diğer koz.

Amerikalılar Türk Devletinin açıklamaları sonrası, "İncirlik bizim için çok önemli" diyor ama Dışişleri Bakanlığından sızan bilgilere göre gizliden gizliye Suriye kuzeyinde buna alternatif olabilecek bir hava üssü peşindeler.

Rusya ve Suriye bu konuda nasıl bir tavır alırlar bilinmez ama en azından Türkiye bu girişimleri hem yakından hem de çok dikkatle izliyor

Türkiye olarak atacağımız askeri, siyasi ve diplomatik adımlar konusunda çok dikkatli olmamız lazım.

Unutmayalım, 1952'de NATO'ya kahraman şehitlerimiz sayesinde girdik.

Yok, o zaman girmemiş olsaydık şu anda hâlâ Avrupa Birliği kapısında 53 yıldır Türkiye'yi beklettikleri gibi NATO kapısında da inanıyorum ki sürüm sürüm süründürürlerdi.

Aslında bugünlerde gündeme de getirildi ama biz NATO'dan çıkarsak buna en çok sevinecek olanlar Avrupa Birliği ülkeleri ve bölgedeki Türkiye düşmanı hain devletler olur.

"NATO'dan çıkalım" diyen zihniyet, "Gelin Rusya ile kucaklaşalım" diyor.

Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilgili açıklama yaparken Şanghay 5'lisinden de bahsetti.

1996 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şanghay kentinde "Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Çin ve Tacikistan" ülkelerinin katılımıyla adına "Şanghay Beşlisi" denilen bölgesel güvenlik alanında derin iş birliğini öngören bir oluşum bu.

Buraya girmek için önemli şart NATO'dan çıkmaktır.

Türkiye NATO'dan vaz geçer mi?

NATO Türkiye'den hatta kuruluşun Amerika'dan sonra 2. büyük ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden vaz geçer mi?

Şurası önemli bir gerçek ki içinde bulunduğumuz coğrafyada NATO beğensek de beğenmesek de bizim için hayati ve olmazsa olmaz sigorta.