İngiliz bayraklı montun değeri 5 bin TL
Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında “Türkiye Şehitleri ile Yürüyor” adlı bir etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe, Ulaştırma Bakanı Arslan'ın giydiği, üzerinde Birleşik Krallık (İngiltere) bayrağı olan Bogner marka mont damga vurdu.
ODA TV'nin haberine göre Bakan'ın Sarıkamış şehitlerini anmaya gittiği törende İngiliz bayraklı montun fiyatının 1300 euro, yani yaklaşık 5 bin Türk lirası olduğu anlaşıldı.
Sosyal medyada Bakan'a tepkiler yükselirken AKP'li Twitter hesaplarının da durumdan rahatsız olduğu gözlendi.
İNGİLİZ BAKAN SARIKAMIŞTA NE ARIYOR
Bakan'a en sert tepkilerden biri de hükümete yakın Yeni Söz gazetesinden geldi. "İngiliz Bakan' Sarıkamış'ta ne arıyor" başlığını kullanan gazete, haberde "Donarak şehadete eren şehitleri anmak için sarıp sarmalanan Bakan Arslanın, bunun için de kolunda dev gibi bir İngiliz Bayrağı olan mont giymesi görenleri şaşkına çevirdi. İngilizlerin bayrağını kolunda gururla taşıyan 'İngiliz Bakan' büyük tepki çekerken, milli bir kabinede 'İngiliz Bakanın ne iş yaptığı merak konusu oldu" denildi.
- Yorumlar 0
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.