İngiliz bayraklı montun değeri 5 bin TL

Sarıkamış şehitlerini anmak için düzenlenen yürüyüşte İngiltere bayrağı skandalı yaşanırken, Bakan Arslan'ın çok konuşulan montunun 5 bin TL olduğu iddia edildi.

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı etkinlikleri kapsamında “Türkiye Şehitleri ile Yürüyor” adlı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Ulaştırma Bakanı Arslan'ın giydiği, üzerinde Birleşik Krallık (İngiltere) bayrağı olan Bogner marka mont damga vurdu.

ODA TV'nin haberine göre Bakan'ın Sarıkamış şehitlerini anmaya gittiği törende İngiliz bayraklı montun fiyatının 1300 euro, yani yaklaşık 5 bin Türk lirası olduğu anlaşıldı.

Sosyal medyada Bakan'a tepkiler yükselirken AKP'li Twitter hesaplarının da durumdan rahatsız olduğu gözlendi.

İNGİLİZ BAKAN SARIKAMIŞTA NE ARIYOR

Bakan'a en sert tepkilerden biri de hükümete yakın Yeni Söz gazetesinden geldi. "İngiliz Bakan' Sarıkamış'ta ne arıyor" başlığını kullanan gazete, haberde "Donarak şehadete eren şehitleri anmak için sarıp sarmalanan Bakan Arslanın, bunun için de kolunda dev gibi bir İngiliz Bayrağı olan mont giymesi görenleri şaşkına çevirdi. İngilizlerin bayrağını kolunda gururla taşıyan 'İngiliz Bakan' büyük tepki çekerken, milli bir kabinede 'İngiliz Bakanın ne iş yaptığı merak konusu oldu" denildi.