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Irak ordusu Türkmen kenti Telafer'e girdi!

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Irak ordusu Türkmen kenti Telafer'e girdi!
Irak ordusu, terör örgütü IŞİD'in en önemli toprağı Telafer'in merkezine girildiğini açıkladı.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el Caferi ise Türkmen kenti Telafer'in yüzde 70'inin Irak ordusunun eline geçtiğini aktardı.

Irak basını, Telafer'in tamamen IŞİD'in elinden alınmasının kısa süre içinde gerçekleşmesinin beklendiğini aktardı. 

elafer Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Terörle mücadele güçleri, Telafer Kalesi ve Talefer Ormanlığı'nı DEAŞ'tan geri aldı" ifadesini kullandı.

IRAK BAYRAĞI ASILDI

Yarullah, Telafer Kalesi'ne Irak bayrağı asıldığını aktardı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 20 Ağustos Pazar günü, Telafer'i IŞİD'den kurtarma operasyonunu başlattıklarını açıklamıştı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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