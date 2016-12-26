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IŞİD’in elinde askerlerimiz var mı?

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IŞİD’in elinde askerlerimiz var mı?
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın’a “IŞİD’in elindeki Türk askerleri var mı” sorusu yönetildi. Kalın, soruyu cevapsız bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şu ana kadar yaklaşık 44 bin kişinin Halep'ten tahliye edildiğini açıkladı. Kalın, Türkiye'nin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bakış açısının değişip değişmediğine ilişkin olarak, "Suriye krizinde pozisyonumuz değişmedi" yanıtını verdi. Kalın, IŞİD'in rehin aldığı askerlerin durumunun ne olduğuna dair soruyu ise yanıt bıraktı.

IŞİD tarafından rehin alınan iki askerin yakılarak öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir video sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, söz konusu videonun incelendiğini açıklamıştı.

"700 CANLI BOMBA" İDDİASI

"Terör örgütü IŞİD'in Rakka'daki canlı bombalarını El Bab'a gönderdiği" iddiasıyla ilgili de konuşan Kalın "Bu terör örgütünün sahadaki çeşitli hareketliliğiyle ilgili, istihbarat birimlerimiz, Genelkurmay Başkanlığımız çalışmalarını yürütüyor ve tedbirlerini alıyorlar. Sahada ne tür hareketlilik yaparlarsa yapsınlar, bu konuda Türkiye'nin kararlılığı tam bir şekilde devam edecektir, bu operasyon tamamlanacaktır." dedi.

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