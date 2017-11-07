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İsmail Ok'tan Edip Ahmet Uğur'a kritik soru

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İsmail Ok'tan Edip Ahmet Uğur'a kritik soru
Balıkesir eski Belediye Başkanı Edip Ahmet Uğur'un İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili tarafından tehdit edildiğini söyleyen ve Bakan Soylu'ya bu ismin kim olduğunu soran İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, bir soru da Uğur'a yöneltti.

AKP'de istifası istenen başkanlardan eski Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, tehdit edildiğini söyleyerek görevinden ve partisinden istifa etmişti.

Uğur'un bu sözlerinin ardından İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok,  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, 'İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliyi elinde bir dosya ile Edip Uğur'un kayınbiraderine gönderdiğiniz doğru mudur?' diye sormuştu.

İsmail Ok bu kez Ahmet Edip Uğur'a bir soru yöneltti.

Ok, 'O dosyanın içinde ne vardı, seni, çocuklarını ve eşini hapse götürecek dosyada ne vardı ki istifa etmek durumunda kaldınız?' dedi.

İsmail Ok, sözlerine şöyle devam etti: 'Adınız FETÖ'ye, yolsuzluk ve rant soruşturmalarına mı karıştı, bu belgeler mi vardı o dosyada?'

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