Bugünkü YENİÇAĞ »

İsrail Lübnan'a saldıracak iddiası

»
İsrail Lübnan'a saldıracak iddiası
100 savaş uçağıyla tarihinin en büyük hava tatbikatını yapan İsrail, Lübnan’a şok bir saldırıya hazırlandığı iddia edildi.

İsrail’in tüm dünyada büyükelçiliklerini Lübnan merkezli gelişmelere yönelik harekete geçirmesinin ve ülke tarihindeki en büyük tatbikatı düzenlemesinin ardından, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine şok saldırı hazırlığında. İsrail’in Lübnan’a saldırısına paralel olarak, Yenişafak'ın haberine göre ABD öncülüğünde oluşturulan ittifakın Yemen ve Katar’a da operasyon hazırlığında olduğu belirtiliyor. Hazırlanan plan çerçevesinde İsrail Lübnan’a saldırırken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Katar'ı istikrarsızlaştıracak adımlar atacağı belirtiliyor. ABD öncülüğünde şekillenen plana göre Körfez’den Irak ve Suriye’ye uzanan hat boyunca mezhep çatışmaları başlatılacak ve bir çok ülkede harita değişimine gidilecek. İran’ın ise bu saldırıya Bahreyn üzerinden cevap verebileceği belirtiliyor.

HARİRİ DEVLET BAŞKANI OLARAK DÖNECEK

Londra’da yaşayan Ortadoğu uzmanı Muhammed Masharga, yaptığı açıklamada, ABD-İsrail-BAE-Suudi Arabistan ittifakı tarafından yapılan ortak planının başarılı olması durumunda Saad Hariri’nin Lübnan’a devlet başkanı olarak döneceğini söyledi. İsrail ve BAE ittifakının saldırısına İran’ın Bahreyn içindeki Şiileri hareketlendirerek cevap verebileceği değerlendiriliyor. İran’ın aynı zamanda Yemen’de de muhalif güçlere desteğini artırarak, Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerine cevap verebileceği belirtiliyor.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Cam filmi yasağında flaş gelişmeCam filmi yasağında flaş gelişmePamuk tarlasında yine çocuk ölümüPamuk tarlasında yine çocuk ölümüÖğretmenleri taşıyan servis devrildiÖğretmenleri taşıyan servis devrildiİsrail Lübnan'a saldıracak iddiasıİsrail Lübnan'a saldıracak iddiasıEmre Belözoğlu'dan eşine 3 milyon TL'lik hediyeEmre Belözoğlu'dan eşine 3 milyon TL'lik hediyeAKP ve CHP Leyla Zana konusunda anlaştıAKP ve CHP Leyla Zana konusunda anlaştıMevlüt Uysal'da Topbaş'a kötü haberMevlüt Uysal'da Topbaş'a kötü haberCengiz Koçak, 385 yıl sonra Galata’dan uçtu!Cengiz Koçak, 385 yıl sonra Galata’dan uçtu!Tacizci servis şoförüne 90 yıl hapis istemiTacizci servis şoförüne 90 yıl hapis istemiÇocukları evden attı: Hastanede yatıyorlarÇocukları evden attı: Hastanede yatıyorlar
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti