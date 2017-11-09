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Suudi Arabistan'dan ülkeyi terk edin uyarısı

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Suudi Arabistan'dan ülkeyi terk edin uyarısı
Suudi Arabistan vatandaşlarına Lübnan'ı terk eden çağrısında bulundu.

Reuters'ın haberine göre, Suudi Arabistan Lübnan'daki vatandaşlarının derhal ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu. El Arabiya ise Suudi vatandaşlarının herhangi bir ülkeden Lübnan'a seyahat etmemeleri yönünde uyarı yapıldığını duyurdu. 

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri olayın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen hâlâ ülkesine dönmedi. Hariri, ülkesinde hayatına yönelik tehdit hissettiğini ifade etmiş, İran ve Hizbullah'ı suçlayarak istifasını duyurmuştu. 

Suudi Arabistan cephesinden yapılan açıklamada ise Hizbullah ve İran'ın faaliyetleri nedeniyle Lübnan'ın 'Suudi Arabistan'a savaş açan' bir ülke olarak sayılabileceği belirtilmişti. 

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Reuters'ın haberine göre, Suudi Arabistan Kralı Selman, yayınladığı kararnameyle 56 hâkim atadı veya terfi ettirdi. SPA'da yer alan haberde, 26 hâkim terfi ettirilirken, 30 yeni hâkimin de Kral Selman tarafından yayınlanan kararnameyle göreve başlamasına karar verildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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