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İYİ Parti'den çok sert bildiri: "İtirazımız var!"

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İYİ Parti'den çok sert bildiri: "İtirazımız var!"
İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından, AKP'nin dış politika uygulamalarıyla ilgili çok sert bir bildiri yayınlandı.

İYİ Parti'nin resmi sosyal medya hesabından dış politikayla ilgili bildiri paylaşıldı.

İYİ Parti'nin tek gayesinin 'milli bir dış politika' olduğunun vurgulandığı bildiride, "AKP'nin milli menfaatlerimizi hiçe sayan dış politikasına elbette ki itirazımız var" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, AKP'nin yanlış dış politikalarını eleştirmenin dış dünyanın yanında yer almak olmadığına dikkat çekilirken, "Şahsi menfaatlere ve iç siyasette seçim kazanamya endeksli bir dış politika da asla kabul edilemez" paylaşımında bulunuldu.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

İYİ Parti olarak bizim dış politikadaki tek gayemiz, milli menfaatlerimizdir.

AKP'nin, milli menfaatlerimizi hiçe sayan dış politikasına elbette ki itirazımız var.

AKP'nin yanlış dış politikalarını eleştirmemiz, dış dünyanın yanında yer almamız anlamına gelemez.

Şahsi menfaatlere ve iç siyasette seçim kazanmaya endeksli bir dış politika da asla kabul edilemez.

Türk milletinin onuru ve Türk devletinin yüksek çıkarları her şeyin üstündedir ve ancak milli bir dış politika ile mümkündür.

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