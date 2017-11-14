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İYİ Partili Koray Aydın’dan o iddialara çok sert tepki

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İYİ Partili Koray Aydın’dan o iddialara çok sert tepki
İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aydın, sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklamada bulundu.

İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Parti teşkilatlanmasında yaşanan gelişmeler üzerinden birilerinin İYİ Parti’yi karalamaya çalıştığının altını çizen
Aydın, “İYİ Parti'ye gönül verenlerden yalnızca bir tanesinin bile aklına en ufak bir şüphe düşmesi beni oldukça üzer” açıklamasında bulundu.

“Bilin isterim ki, biz önce istişaredeki rahmete, sonra milletin iktidarına talibiz” diyen Koray Aydın’ın, açıklamaları şöyle:

“Kimi yayın grupları varlık sebepleri gereği, şahsım üzerinden İYİ Parti’yi karalama gayretindeler.

Hiçbir siyasal yapıda bulunmayan derecede ciddi bir çeşitliliği ve çok sesliliği daha şimdiden yakalamış olmamıza rağmen, teşkilatlanma hususunda başına buyruk hareket ettiğimi iddia eden bu cenaha uzun uzadıya bir izahat vermek vakit kaybı. Fakat vatandaşlarımızdan ve İYİ Parti'ye gönül verenlerden yalnızca bir tanesinin bile aklına en ufak bir şüphe düşmesi beni oldukça üzer. Bu sebeple, taahhüt ediyorum ki bizim önceliğimiz liyakat, görev bilinci ve hizmet etme arzusudur.

Bu ve benzeri süreçler içerisinde yaşanması tabi olan kırgınlıkların kötü niyetli kimselerce malzeme edilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Saflarımızı sık ve düzgün tutacağız. Araya fitne almayacağız.

Hiç kimsenin şahsi beklentilerini milletin kurduğu Partimizin ve nihayetinde Türk milletinin menfaatlerinin önünde görmesine tahammül etmeyeceğiz. Bilin isterim ki, biz önce istişaredeki rahmete, sonra milletin iktidarına talibiz.”

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