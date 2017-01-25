Koncuk: “Vatanseverlik Yargılanamaz”

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı, sendikanın gazetesi için kaleme aldığı yazısında “Vatanseverlik yargılanamaz! Kim ne derse desin vatanseverliğin yargılanmasına müsaade edilemez” ifadelerini kullandı. İşte o yazı…

Türkiye’nin önde gelen sendikalarından olan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, sendikanın aylık yayın organı olan “Kamu-Sen” dergisi için kaleme aldığı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Koncuk, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu, Ulu Önder Atatürk’e, milli mücadele kahramanlarımıza saygı esastır” dedi.

Başkanlık sistemine “hayır” diyeceklerini açıkladıktan kısa bir süre sonra genel merkez binalarına saldırı girişimi olan Kamu-Sen gazetesinde yayınlanan yazıda, Koncuk’un “Vatanseverlik yargılanamaz, sendikacılıkta yandaşlığı reddediyoruz” ifadeleri dikkat çekti.

İşte o yazı:

Yapılan insani hataların her zaman telafisi vardır. Art niyetli olmayan eksik ve kusurlar her zaman düzeltilebilir, ancak vatanseverliği sebebiyle, hata yapan, duygularına gem vuramayan insanların linç edilmesine asla gönlümüz razı olamaz. İnanıyoruz ki, VATANSEVERLİK YARGILANAMAZ! KİM NE DERSE DESİN VATANSEVERLİĞİN YARGILANMASINA MÜSADE EDİLEMEZ.

Türkiye Kamu-Sen bir sendikadır, ancak kendisini yüzde yüz milli, yüzde yüz yerli olarak tanımlayan vatansever özelliği öne çıkmış, "Türkiye Sevdalısı" sıfatını benimsemiş, dünya görüşü ne olursa olsun, tüm kamu çalışanlarının yuvasıdır. Biz, her hareketimizde, bu özelliğimizi unutmadan davranması gerektiğine inanan insanlarız.

Biz, ırkçı değiliz, biz ayrılıkçı, bölücü değiliz, biz tek kelime ile vatanseveriz. Biz, eğitim dilinin de resmi dilin de Türkçe olmasından yanayız. Biz, Anadolu coğrafyasında, yaşama hakkımıza göz diken, güven içinde yaşamamıza engel olan tüm unsurlara kökten karşıyız ve bu unsurlara karşı verilen her türlü mücadeleyi sonuna kadar destekledik, destekleriz.

Biz her alanda olduğu gibi, sendikacılık alanında da ahlakı savunuruz, stratejilerimiz, olaylara yaklaşım tarzımız, taşıdığımıza inandığımız ahlaki değerlerimizle asla çelişemez. Sendikacılıkta, kirlenmeyi, kokuşmuşluğu, yandaşlığı topyekûn reddediyoruz.

Biz, adalete, hakka, hukuka, kul hakkına ve evrensel insan haklarına saygıya inanıyor, tüm insanlarımızın bu değerlerden nasiplenmesi için mücadelenin önemini vurguluyoruz.

Biz milli ve manevi değerlerimize sımsıkı bağlı ve bu değerlerin tartışılmasına asla izin vermeyen bir anlayışın temsilcileriyiz. Bizim inandığımız tüm değerler, milletimizin asırlar boyunca can verdiği, kan verdiği değerlerdir. Bu kıymet hükümlerine saygısı olmayanın, bizimle de yakından uzaktan ilgisi olamaz.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu, Ulu Önder Atatürk'e, milli mücadele kahramanlarımıza saygı esastır. Tarihini saymayan, ecdadına değer vermeyen hiç kimseyle yolumuz kesişemez. Türk tarihi bir bütündür ve birbirinin tamamlayıcısıdır.

Türkiye Kamu-Sen, hak aramada ilkeli, kararlı ve cesur sendikacılığın tek adresidir. Bu ülkeye ve bu coğrafyada yaşayan, etnik kökeni ne olursa olsun tüm insanlara saygı ve hizmet, Türkiye Kamu-Sen'in değişmez hedefidir.

Türkiye Kamu-Sen ile yürüyecek herkes, bu değerlere saygıyı da esas almalıdır. Bizimle yürüyenler, neden bizimle olduğunu bilmelidir. Bizim gizli bir ajandamız yoktur ve olmayacaktır. Kimseyi aldatmadık, aldatmayacağız. Tüm ekonomik ve sosyal haklarımızın da sonuna kadar savunucusu olmaya devam edeceğiz