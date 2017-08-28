Koray Aydın yeni partinin ismini açıkladı

Siyasete Akşener'in 'Yeni Parti'sinde devam edecek olan Koray Aydın, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

Koray Aydın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İKTİDAR CUMHURİYET DEĞERLERİNİ YOZLAŞTIRIYOR"

Kendimi iki seçenek arasında buldum. Birincisi siyaseti bırakma kararı aldım. Referandumdan sonra düşündüm bunu. Ama insan ister istemez bitr çevrenin içinde yaşamışsınız. Ben de her milliyetçi gibi ülke meselelerinde hassasiyeti olan bir insanım. Başbuğumuzun bize öğrettiği bir şey vardı; o da Cumhuriyet'in kurucu değerlerine sadık kalmak. Ben şu an iktidar tarafından bu değerlerin yozlaştırıldığını düşünüyorum.

"HUKUK DEVLETİ OLSAYDIK KONGREYE GİDİLİRDİ"

Biliyorsunuz uzun bir süreçten geçtik. 2015'ten sonra MHP'de bir kongre süreci gelişti. Delegeler kanunun kendilerine verdiği hukuku işleterek bir kongre talebinde bulundu. Bu normal bir hukuk sistmeminin işlediği bir ülkede olsa kongreye gidilirdi. Ama maalesef ki gücü elinde tutanlar bunu ihlal ediyorlar.

MHP'de iletişim kanalları kapandı. Tüm kararları tek kişi alıyor. Seçim akşamı söylediği sözü de tek başına alıp kamuoyuna duyuran, temel değişiklikleri parti tabanıyla görüşmeden yaparak ikinci bir travma daha yaşandı. Bunun MHP tabanında büyük kısmın kabul etmediğini biliyorum.

"TEK ADAMLIĞA KARŞI MÜCADELE ETMEK İÇİN YENİ PARTİDE DEVAM ETME KARARI ALDIM"

Ben 'Yeni Parti'de devam etme kararı aldım. Türkiye bir yol ayrımında. Türkiye 2019 yılında yapılacak seçimlerde ya tek adamlığı onaylayacak, ya da tavır alınacak. Ben ikincisinden yana tavır koydum. MHP'de kalarak belli oldu ki partimiz AKP ile yine beraber hareket etme kararı aldı.

"BİZ KENDİMİZDEN EMİNİZ, İKTİDAR KENDİNDEN EMİN Mİ?"

Bu sözlerde anlatılmak istenen çok da yoruma muhtaç değil. Türkiye'nin 17-25 Aralık'tan sonra geldiği bir nokta var. 17-25 Aralık Cumhurbaşkanımız tarafından milad olarak kabul edildi. 2015 Haziran seçimleri yapıldı. Bu seçimlerden sonra hatırlayın Sayın Akşener hanımefendiye Bakanlık teklif ettiler. Herhalde çok dikkat kesildiklerine göre Meral Hanıma söyleyecekleri herhangi bir sözlerinin olmadıklarını düşünüyorum.

Benim o dönemde söylediğim sözün çok açık bir şekilde mevcut siyasal iktidara karşı yeni bir güç oluştuğunda, bu paralel yapının içine sızmaya çalışabileceğini dair uyarıdır.

Biz kendimizden eminiz, Meral Hanım da kendinden emin. Peki iktidar mensupları kendinden emin mi? Bence değiller.

"FETÖ'YLE BÖYLE MÜCADELE EDİLMEZ"

FETÖ'ye karşı en samimi ve içten duygularla bunun bir tehlikeli olabileceğini söylemiş ve buna tavır koymuş insanlarız. Ama karşımızda insanlar kendilerinden emin mi bence değiller.

Pazarcıyı FETÖ'cü diye alacaksın, telefonunda ByLock çıkan Konyaspor Başkanını ertesi gün salacaksın. FETÖ'yle böyle mücadele edilmez. Bizim dönemimzde FETÖ'yle en ciddi mücadele yapılacak. Fakat kimse de mağdur edilmeyecek.

2019 yılında Allah izin verirse yeni Cumhurbaşkanımız Meral Akşener olacak.

"İNSANLAR GÖREV ALMAK İÇİN SIRAYA GEÇTİ"

Yeni Parti ekim ayı içinde kurulacak. Tam tarih veremiyoruz çünkü eş zamanlı çalışmalar yürütüyoruz.

Meral Hanım benden teşkilatlandırılmanın yapılmasını özellikle istedi. Onun ısrarlarıyla bu organizasyonu üstlenmiş durumdayım. Ben tek değilim, biz bir ekibiz.

Ben çok zotrlanacağımı düşünüyordum fakat ben insanların akın akın görev alma talebiyle gelmesi karşısında şaşkınlık içerisindeyim.

Doğu'dan ve Güneydoğu'dan gelen yoğun talepler de tahminimin çok üzerinde. İnsanlar gerçekten böyle bir oluşumu bekliyormuş.

"KURUCULAR KURULUNDA ÇOK GÜÇLÜ İSİMLER VAR"

Kurucular kurulunu açıklandığımızda herkes şaşıracak. Tüm vatanseverlere hitap edecek, her kesimden insan olacak. Bu ülkeyi yönetecek güçlü insanlarla hareket edeceğiz.

Kurucular kurulunun büyük bir çoğunluğu yeni ve bilinmeyen isimlerden oluşacak. Yani isimler söylendiğinde herkes şaşıracak fakat özgeçmişlerine baktıklarında durumdan hoşnut olacak.

Aralarında hukukçu da var, fon yöneticisi de var, asker de var, dallarında uzman profesörler, doktorlar var.

"YENİ PARTİNİN İSMİ 'MERKEZ DEMOKRAT PARTİ' OLACAK"

Yeni partinin ismi son bir aksilik çıkmazsa 'Merkez Demokrat Parti' olacak. Bunun üzerinde amblem çalışması yürütülüyor.

"EN BÜYÜK OYU AKP'DEN ALACAĞIZ"

AKP'den gönül bağı kopmuş yüzde 10'luk bir kitle hazır. Ve bunun büyüyeceğine de inanıyorum. İkinci olarak da MHP ve CHP'den de oy alacağımıza inanıyorum. Doğu'dan ve Güneydoğu'dan da herkesi şaşırtacak bir oy alacağız. MHP'nin baraj altı kalıp kalmamasıyla ilgili bir şey söyleyemem. Fakat bizim partimiz her kesimden oy alabilir.

Ben Türkeş Beyi tanıyan biri olarak söylüyorum; şu şartlar altında Türkeş Bey yaşasaydı Cumhuriyet değerlerininin yaşatılmasından yana olurdu. Ben de o yüzden yeni partideyim.

"ERKEN SEÇİM OLURSA GÖREVİ ERKEN DEVRALIRIZ"

Erken seçim olsa çok iyi olur. Bir iklim var çünkü şu anda. Bu iklimin karşısında kimse duramaz. Millet normalleşme istiyor, ortak değerlerin etrafında birleşmek istiyor. İnşallah erken seçim yaparlar ve bizim önümüzü daha erken açarlar. Biz de görevi devralırız.

Türkiye'nin en faal gençlik kollarını kurmayı düşünüyoruz. Bayan örgütlenmemizle ilgili henüz bir karar veremedik. Ancak tüm kademelerde aktif bir şekilde görev alabilecekleri bir ortam hazırlayacağız. Bir şablon hazırlıyoruz. O şablona uymayan hiçbir yönetimi kabul etmeyeceğiz.

Türkiye'nin bir huzura ihtiyacı var. Benim temel problem gördüğüm sorunlardan biri eğitim. Geriye gidiyoruz. Onun için eğitimle ilgili toplumun önüne koyacağımız temel projelerimiz de var.