MHP Havran'da 165 partili istifa etti

MHP Balıkesir Havran İlçe Teşkilatı'nda 165 kişi, Meral Akşener'i destekleyeceklerini duyurarak partilerinden istifa etti.

Meral Akşener'in parti kuracağını açıklamasıyla birlikte MHP'de başlayan istifa furyasına, Balıkesir Havran İlçe Teşkilatı da eklendi.

5 dönem ilçe başkanlığını sürdüren ve sonrasında görevden alınan Mehmet Saraçoğlu, eski Havran Belediye Başkanı Levent Gökalp ile eski MHP ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 165 kişi, partiden istifa kararı vererek, dilekçelerini imzaladı.

İstifaları duyurmak için düzenlenen toplantıda konuşan Mehmet Saraçoğlu ve Levent Gökalp, MHP Genel Merkezi'nin merhum Alparslan Türkeş'in siyasi çizgisini terk ettiğini, parti içi demokrasiyi rafa kaldırdığını, kendisine oy veren vatandaşları temsil yeteneğini kaybettiğini öne sürdü.

Bu nedenle MHP üyeliğinden 165 kişi olarak topluca istifa edip, Meral Akşener'in yeni oluşum hareketine katıldıklarını belirtti.