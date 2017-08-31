Koray Aydın'dan önemli açıklamalar

Katıldığı bir radyo programında Akşener liderliğinde kurulacak olan Yeni Parti hakkında açıklamalarda bulundan Koray Aydın, parti isminin kesinleşip kesinleşmediği sorusuna da cevap verdi.

Best Fm'de bir canlı yayın programına konuk olan Koray Aydın gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 'Yeni Parti'nin ismiyle ilgili bir soruyu cevaplandıran Aydın, "Bu isim netleşmiş değil, kamuoyunun tepkisini ölçmek adına gündeme getirdik. Alternatifler üzerinde çalışılıyor" dedi.

Meral Akşener'in 2019'da cumhurbaşkanı adayı olacağını yeniden gündeme getiren Koray Aydın, Akşener'in aday olduğu bir seçimde Erdoğan'ın şansının olmadığını vurgulayarak "2019'da çok adaylı bir seçim göreceğiz. Ve böyle bir tabloda Erdoğan'ın ilk turda şansı yok. Akşener'in kazanacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ın 'Yeni Parti' açıklamalarını değerlendiren Aydın, “Daha parti kurulmadan konuşulmaya başlamışsa bizim açımızdan işler yolunda gidiyordur. Tabi partimizin adını da tam olarak belirlemiş değiliz, o üzerinde çalışılan isimlerden bir tanesi. Başka isimlerde var onların üzerinde çalışılıyor. Bir isim dile getirildi ve kamuoyunun tepkisi ölçüldü. Şunu ifade etmekte fayda var, henüz parti kurulmadı bu partiyi millet kuruyor. Öyle bir sahiplenildi ki şu an Türkiye’nin ana gündem maddesini oluşturuyor. Dolayısı ile milletin kurduğu partinin rüzgarı da sert esecek bu da görülüyor bu günden” dedi.