Koray Aydın'dan 'Yeni Parti' açıklaması!

Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya yeni parti ile ilgili açıklamalarda bulunan Koray Aydın, "evet, ben yeni partiye katılıyorum. Partinin teşkilatlanmasını ben yapacağım" diye konuştu.

Fox TV'de Çalar Saat programı yapan gazeteci İsmail Küçükkaya, yeni parti ile ilgili Koray Aydın ile konuştu.



Yeni partiye katılacağına dair iddialara yanıt veren Aydın, "evet, ben yeni partiye katılıyorum. Partinin teşkilatlanmasını ben yapacağım" dedi. Yeni partimizde dilimiz sert olmayacak diyen Aydın, "Tam aksine kuşatıcı, birleştirici bir dil kullanacağız. Merkez partisi olacağız" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Aydın, Aydın, 22 Ağustos Salı günü saat 10:30'da Ankara Swissotel'de basın açıklaması yapacak.



