Akşener ve Aydın'dan ortak basın toplantısı

Yeni partiye katılıp katılmayacağı merak konusu olan Koray Aydın ve Akşener ortak basın toplantısı kararı aldı.

Ekim ayı ortalarında kurması planlanan yeni partiye katılıp katılmayacağı tartışma konusu olan Koray Aydın, Meral Akşener ile ortak basın toplantısı kararı aldı.



Twitter hesabından açıklamada bulunan Aydın, "Ülkemizin ve milletimizin geleceği hakkında düşüncelerimizi ve alacağımız tavırları açıklayacağım basın toplantısına davetlisiniz" ifadelerini kullandı.

Aydın, 22 Ağustos Salı günü saat 10:30'da Ankara Swissotel'de basın açıklaması yapacak.





AKŞENER DE KATILACAK

Koray Aydın düzenlediği basın toplantısında yeni partiye katıldığını açıklayacak. Toplantıda kurulacak yeni partinin genel başkanı olacağı belirtilen Meral Akşener'in de hazır bulunacağı öğrenildi.