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Koru: "AKP kurulurken de aynısını söylemişlerdi..."

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Koru: "AKP kurulurken de aynısını söylemişlerdi..."
Gazeteci Fehmi Koru, Meral Akşener’in ekim ayında kurmayı planladığı yeni parti ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Bir dönem Hükümet medyasının önde gelen isimlerinden olan Fehmi Koru, kişisel internet sitesinde gündeme ilişkin değerlendirmeler yapmayı sürdürüyor. Koru, bugünkü yazısında Meral Akşener’in kuracağı yeni parti üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Koru'nun "Para, medya ve ABD desteği olmadan bir parti başarıya ulaşamaz mı?" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

Yeni oluşum arayışında bulunanların üç eksiği varmış: Önce ortada doğru dürüst para yokmuş; içinde yer almak isteyenlerden bağışlar toplanarak varlık mücadelesi veriliyormuş, yemekli davetlerde gelenlerden katılım ücreti alınıyormuş… Sonra ve daha da önemli olarak, başarılı olunması için yabancı desteği gerektiği halde, o konuda hiç olumlu sinyal alınmıyormuş… Medya desteği de yokmuş yeni oluşuma…

Siyasete uzak durmayan bir emekli üst düzey bürokrattan dinledim bu ‘eleştiriyi’…

Meral Akşener çevresi teklif yaptığı halde kendisinin neden uzak durduğunu izah etmek için anlattı bunları.

Güldüm.

Tam da bugün 17 yaşına giren AK Parti’nin kuruluş günlerinde de bu tür eleştiriler yapılıyordu, gülmem ondan…

 

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