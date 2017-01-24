Kurtulmuş'tan skandal 'Başkanlık' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Başkanlık sistemi kabul edilirse terörün sesi çıkmaz" diyerek referandumdan hayır çıkması halinde terörün devam edeceğini ima etti.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Başkanlık sistemiyle ilgili skandal bir açıklamada bulundu.

Terörle mücadeleyi Başkanlık sistemine dayandıran Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle referandumda büyük oranda 'evet' çıktıktan sonra da bu terör örgütleri, hiçbir şekilde sesi soluğu çıkmayacak noktaya gelirler" ifadelerini kullandı.

'Türkiye’de bir korku atmosferi oluşturabilirler'

Kurtulmuş, "Referandum süreci öncesinde 'siyasi suikastler düzenleneceği ve toplumda bir kaos ortamı oluşturulacağı' şeklinde iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Üst düzeye isimlere yönelik önlemler alındı mı?" sorusunu yanıtlarken, Türkiye'nin 2015 Temmuz ayından bu yana, Suruç ve Ankara saldırılarından itibaren artarak devam eden terör saldırılarıyla karşı karşıya olduğuna, terör saldırılarının DEAŞ, PKK ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) olmak üzere, üç koldan geldiğine dikkati çekti.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da suikastler, canlı bombalar, vesaireler bunlar devam edebilir. Terör örgütleri neden bu kadar yakın stratejik iş birliği içerisinde? Türkiye'ye diz çöktürmek istiyorlar. Arkasındaki güçlerle, bunların sırtını sıvazlayan ağa babalarıyla birlikte Türkiye'nin güçlü bir şekilde yoluna devam etmesini engellemek istiyorlar. Şimdi referandum sürecinin, onlar için ayrı bir motivasyon unsuru olduğu kanaatindeyim. 'Aman şu referandumda evet çıkmasın' diye terör örgütlerini de kullanarak Türkiye'de bir korku atmosferi oluşturabilirler, halkı canından bezdirecek bir noktaya getirebilirler. Bununla ilgili her türlü tedbirlerimizi alıyoruz. Allah'ın izniyle referandumda büyük oranda 'evet' çıktıktan sonra da bu terör örgütleri, hiçbir şekilde sesi soluğu çıkmayacak noktaya gelirler. Bu motivasyonlarını da kaybederler."