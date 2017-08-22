BM raporunda, Kuzey Kore'den Suriye'ye kimyasal silah sevkiyatının BM ülkeleri tarafından engellendiği iddia edildi.

Birleşmiş Milletler'in Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar üzerine hazırladığı rapor, ilginç bir gerçeği de ortaya çıkardı.

Reuters'in BM raporuna dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlar hakkında bir gizli rapor hazırlayan bağımsız BM heyeti, bu ülkeden Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'ne (SSRC) yapılmak üzere yola çıkan iki farklı sevkiyata el koyulduğunu öne sürdü.

BM'nin ileri düzey yetkilileri tarafından hazırlanan 37 sayfalık raporda, "Heyet, Kuzey Kore ile Suriye arasında yasaklı kimyasal silah, balistik füze ve konvansiyonel silah konusunda yürütüldüğü iddia edilen işbirliğini soruşturuyor" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan, Kore Madencilik Geliştirme Ticaret Şirketi (KOMID) ile şirketin Suriye'deki temsilcilerinin Suriye'nin Scud füzesi programı ve ülkenin hava savunma sisteminin bakımı konusunda da işbirliği yaptığı öne sürüldü. Raporda, "Sevkiyatın alıcılarının, AB ve ABD'nin SSRC adına kurulduğunu tespit ettiği paravan şirketler olduğu görüldü. Heyet SSRC'nin bundan önceki yasaklı mal sevkiyatlarında KOMID ile işbirliği yaptığını belirledi" dendi. SSRC, 1970'lerden bu yana Suriye'nin kimyasal silah programını yürütüyor.

Suriye, Rusya ve ABD aracılığıyla 2013 yılında varılan bir anlaşma kapsamında ülkedeki kimyasal cephanesini imha etmişti.

BM Güvenlik Konseyi tarafından 2009'da kara listeye alınan KOMID, ülke yönetiminin silah ticaret kurumu olarak niteleniyor ve balistik ile konvansiyonel silah ihracatı yaptığı belirtiliyor. Güvenlik Konseyi, Suriye'deki iki KOMID temsilcisini Mart 2016'da kara listeye eklemişti.

Uzmanların ayrıca Malezya'daki hava limanında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın, VX sınır ajanı ile öldürülmesini de soruşturduğu belirtildi. Üvey kardeşin ölümünün arkasında Kuzey Kore'nin olduğu iler sürülüyordu.