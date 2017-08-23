Merkel: "Kuzey Kore-ABD savaşı çıkarsa..."

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD ile Kuzey Kore arasında bir savaş çıkarsa gözü kapalı bir şekilde Washington’dan yana olmayacağını ifade etti.

Başbakan Merkel, Alman Handelsblatt gazetesinin düzenlediği sohbet toplantısında uluslararası gündemi değerlendirirken, Kuzey Kore krizinin askeri yöntemlerle çözülebileceğine ihtimal vermediğini ve krizin çözümünde askeri yöntemlerin kullanılmasının yanlış olacağı görüşünü bildirdi. Almanya Başbakanı, krizin çıkmaza girmesinden önce, daha fazla adım atılması gerektiğini belirtti.

'DİPLOMATİK İMKANLARDAN YETERİNCE YARARLANILMADI'

Kuzey Kore ile tırmanan gerginliğin bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği şeklindeki bir soruya karşılık da Merkel şu değerlendirmelerde bulundu: “Kuzey Kore konusunda askeri bir çözüm görmüyorum. Bunu tamamen yanlış buluyorum. Diplomatik imkanlardan henüz yeterince faydalanılmadığına inanıyorum. Hepimiz, Çin, Japonya ve Güney Kore de Kim Jung İl gibi birine sınırlarının gösterilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bence bunu dünya ülkeleri askeri yöntemlere başvurmadan da yapabilir. Bunu yapabiliriz."

Almanya'nın bu sorun ile ilgili olarak bir arabuluculuk rolü üstlenip üstlenemeyeceği sorusu üzerine ise Merkel, bu konuda AB ülkelerinin birlik içinde hareket etmesini ve genel olarak ortak bir dış politika geliştirebilmesini arzuladığını söyledi. Öte yandan Merkel, ABD ile Kuzey Kore arasında bir savaş patlak vermesi durumunda, ülkesinin gözü kapalı bir şekilde Washington’ın tarafında yer alıyor olmayacağını da vurguladı.

'ABD HALKI DIŞ POLİTİKADAN DAHA FAZLA KENDİLERİYLE İLGİLENİLMESİNİ İSTİYOR'

Amerikan halkının bir kısmının artık devletten, dış politikadan daha fazla kendileriyle ilgilenilmesini istediğini aktaran Merkel, bu nedenle vatandaşların 'önce Amerika' sloganıyla seçimlere katılan Donald Trump'a oy verdiğini ifade etti.Amerikalıların bir kısmının işsizlik ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği gibi sorunlardan şikayetçi olduklarını, globalleşmenin kendilerine bir faydası olduğuna inanmadıkları için böyle tercih yaptıklarını belirten Merkel, "Benim globalleşme anlayışım çok farklı. Amerikan yönetiminin anlayışı seçim döneminde de genel olarak da biz büyümek durumundaysak diğerleri küçülmeli gibi bir düşünce. Bence bu, bizim globalleşme için sahip olmamız gereken bir anlayış değil. Anlayışımız, globalleşmede hepimizin kazanabileceği şeklinde olmalı" diye konuştu.

'SADECE KENDİSİ İLE İLGİLENEN BİR AMERİKA'

Merkel, ABD’nin içe kapanmaması, uluslararası sorunların çözümüne katkı vermesini istedi. Merkel, şu görüşlere yer verdi: "Amerika eğer kendi sınırları ötesinde de var olmazsa, gerçek anlamda büyük olamaz. Sadece kendisi ile ilgilenen ve dünyada hiç bir şeyle ilgilenmeyen bir Amerika, hiç bir zaman büyük ve harika bir Amerika olmayacaktır. Bu nedenle ben globalleşmenin hepimizin faydalanabileceği bir imkan olduğunu savunmaya devam edeceğim. Ancak her halükarda ABD'de de değişikliklerin olması gerekir."