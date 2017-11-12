Lübnan'dan Suudi Arabistan'a 'Hariri' çağrısı!

Lübnan Cumhurbaşkanlığınca, Suudi Arabistan'a, Lübnan'ın istifa eden başbakanı Hariri'nin hangi sebepler nedeniyle ülkesine dönmediğini açıklaması çağrısında bulunuldu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığınca, Suudi Arabistan'a, Lübnan'ın istifa eden başbakanı Saad Hariri'nin hangi sebepler nedeniyle ülkesine dönmediğini açıklaması çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, başbakanlık görevinden istifa eden Saad Hariri’nin tutum ve hareketlerinin, Suudi Arabistan'da yaşadığı şüpheli ve gizemli durumun bir sonucu olduğu belirtildi.

HENÜZ NETLİK KAZANMADI

Hariri'nin istifanın arkasında yatan nedenlerin henüz netlik kazanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lübnan'ın Başbakanı uluslararası anlaşmalara zıt hareket edemez. Hariri'nin tutum ve hareketleri, Suudi Arabistan'da yaşadığı şüpheli ve gizemli durumun bir sonucudur. Suudi Arabistan, Hariri'nin hangi sebeplerden dolayı Lübnan'a dönmediğini açıklamalıdır."

Hariri, kurduğu hükümetin güvenoyu almasının üzerinden 1 yıl geçmeden 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" belirten Hariri, "kendisine yönelik suikast olabileceği endişesi taşıdığını" kaydetmişti.