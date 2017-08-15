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MEB’deki torpil skandalı büyüyor!

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MEB’deki torpil skandalı büyüyor!
İstanbul’da müdür ve müdür yardımcılarının mülakat sınavlarındaki torpil skandalıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Türk Eğitim Sen İstanbul Şubesi’nden çok sert bir açıklama geldi.

Türk Eğitim-Sen’in ortaya çıkardığı, Yeniçağ’ın yazdığı İstanbul Silivri’deki torpil skandalı giderek büyüyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın “soruşturma başlattık” açıklamasına ragmen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün atamaya esas teşkil eden puanları açıkladı.

Konuya çok sert tepki gösteren Türk Eğitim Sen İstanbul 9 No’lu Şube Başkanı Enver Demir, “İl Milli Eğitim bu hamlesiyle,‘Biz bildiğimizi okuyacağız, soruşturma, kovuşturma anlamayız’ demek istiyor. Puanları açıklarken de, toplu liste yerine, kişiye özel bilgilerle açılabilen bir sistem işletiyor” ifadelerini kullandı.

MÜLAKAT SKANDALININ TEYİDİDİR

Demir, “Bakanlığı açtığı soruşturmaya aldırış etmeksizin yapılan bu uygulama, mülakat skandalının hem teyididir hem de haksızlık ve rezaletin kabulüdür” şeklinde tepki gösterdi.

BAKANLIĞIN GÜCÜ YETMİYOR MU?

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Bakanlığı dikkate almadığı belirten Demir, “Yaşananlar karşısında insan şu soruyu sormadan geçemiyor. Bakanlığın yerel çetelere gücü mü yetmiyor? Yoksa; kendileri de bu oyunun bir parçası mıdır?” dedi.

4 KRİTİK SORU

Enver Demir, açıklmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yönetici mülakat sonuçlarını, toplu liste halin de yayınlamaz ise şu sorulara da muhatap olacaktır.

1-Silivri de yaşanan skandalın benzerini İstanbul un diğer İlçelerinde ortaya çıkmasından mı çekiniyor?

2-Tolu Liste yayınlamanın ( Geçtiğimiz yıllar yayınlanmıştı )kuruma bir zararı var mı ?

3-Yöneticilik tercihinde bulunacak adaylar, İl ve İlçe sıralamalarını nasıl öğrenip tercihte bulunacaklar?

4-Komuoyundan  gizlenen toplu listelerin, Bir Sendika  ya servis edilmeyeceğinin garantisi var mıdır ?”

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