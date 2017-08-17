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MEB'deki torpil skandalında yeni gelişme

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MEB'deki torpil skandalında yeni gelişme
İstanbul’da müdür ve müdür yardımcılarının mülakat sınavlarındaki torpil skandalıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Yandaş sendika Eğitim Bir-Sen'in, atamalar için Diyarbakır'a dosya gönderdiği ortaya çıktı.

Yandaş sendika Eğitim Bir Sen, Diyarbakır Hani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne; okul müdürü ataması öncesinde mülakata girecek adaylara ilişkin fişleme dosyaları gönderdi.

Dosyada, mülakata girecek adayların kaç puan alması gerektiğinden adaylara ilişkin görüşlere kadar çok sayıda bir bilgi yer aldı. Adayların isimlerinin yanında, “Çok çalışkan, faydalı bize çok üye yazıyor”, “Yeni üyemiz, hanımefendi biri, düşüncesini bilemem”, “Eğitim Sen’den yeni bize geçti, düşüncesi bozuk olabilir”, “Eski üyemiz, Hz. Süleyman Eğitim Vakfı müdavimi” gibi görüşlerin yer aldığı görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı yönetici atama takvimine göre, okullarda müdür, müdür yardımcısı olmak isteyen öğretmenler için 3-21 Temmuz tarinlerinde mülakat yapıldı. 10 Ağustos’ta mülakat sonuçlarının da içinde olduğu görevlendirmeye esas puanlar açıklandı. Tercihlerin de alınmasının ardından atamaların sonuçları 5-8 Eylül tarihleri arasında duyurulacak. Ancak hükümetin eğitim politikalarına yön veren, yandaş sendika Eğitim Bir Sen, okul yöneticilerinin belirlenmesi, puanlarının hesaplanması, mülakat sonuçlarının yönlendirilmesinde de etkili oldu.

23 kişilik liste

Eğitim Sen’in ulaştığı belgede, mülakata girecek eğitim kurumu yönetici adaylarının hangi komisyonda mülakata gireceği, kimlik numarası, sınavda aldığı puanın yanında “mülakatta alması gereken puan” gibi bilgiler yer aldı. Listeyi hazırlayanın 23 okul yönetici adayı hakkında düştüğü notlar ise dikkat çekti. Belgede, yönetici adayların en yüksek puan alandan en düşük puan alana kadar sıralandığı görüldü.

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