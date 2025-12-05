Kovid 19 düzenlemesi olarak da bilinen 27. maddenin kapsamı daraltıldı.

Düzenleme; kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuğa istismar suçlarını kapsamayacak.

TBMM Adalet Komisyonunda, kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, oy çokluğu ile kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu, AK Parti tarafından hazırlanan ve kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri, Komisyon Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığında yapıldı.

Adalet Komisyonu üyesi milletvekilleri, teklif hakkındaki görüş ve değerlendirmelerini Komisyon'a sundu. Komisyonda, paketin tamamı kabul edildi.

BU SUÇLARI KAPSAMAYACAK

Pakette sadece Kovid-19 maddesinde bir düzenleme yapıldı. Buna göre Kovid-19 düzenlemesinden kasten öldürme suçlarını üstsoy veya altsoydan birine; eş, boşandığı eş veya kardeşe; çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işleyen hükümlüler, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların hükümlüleri ile çocuk istismarı suçunu işleyenler yararlanamayacak.