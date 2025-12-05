Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 28 Kasım'da haftasında dair mortgage (konut kredisi) verilerini yayımladı. Verilere göre, mortgage başvuruları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,5 oranında arttı. Bu, 2023 yılının başından bu yana görülen en yüksek seviye oldu. 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı yüzde 6,23'ten yüzde 6,19'a geriledi. Bu oran, Ekim ayının sonundan bu yana en düşük seviyeye oldu.

BÜYÜK MORTGAGE KRİZİ

2008’de ABD’de patlayan Mortgage Krizi, riskli konut kredilerinin geri ödenmemesiyle finans sistemini çökme noktasına getirdi. Bankaların yıllarca düşük gelirli milyonlara ödeme gücünün üzerinde kredi dağıtması, bu kredilerin paketlenip satılması ve konut fiyatlarının hızla çökmesi zincirleme panik yarattı.

Kriz, ABD tarihinde benzeri görülmemiş banka iflaslarına yol açtı. 158 yıllık yatırım bankası Lehman Brothers’ın iflası, küresel piyasalarda şok etkisi oluşturdu. Ülkenin en büyük tasarruf bankalarından Washington Mutual kapandı, mevduatları acil operasyonla JPMorgan’a devredildi. IndyMac çöktü, Countrywide iflastan kaçmak için Bank of America’ya satıldı.

AIG, Citigroup, Bank of America, Fannie Mae ve Freddie Mac, devlet müdahaleleriyle ancak ayakta kaldı.

Yüz binlerce aile evini kaybetti, işsizlik rekor seviyelere çıktı, birikimler ve emeklilik fonları eridi. Krizin ardından trilyon dolarlık kurtarma paketleri devreye girdi, bankacılık sistemi sıkı denetime alındı.

Mortgage Krizi, modern ekonomik tarihin en büyük küresel çöküşlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'YE ETKİLERİ

Krizin asıl etkilerinin hissedildiği 2009 yılında ise Türkiye ekonomisi % 4,7 oranında kü- çülmüştür (TCMB, 2010b). Toplam GSYİH'nın dörtte birini oluşturan sanayi üretiminde, 2008'in ikinci çeyreğinden itibaren ciddi düşüşler yaşanmış ve bu durum küçülmenin te- tikleyicisi olmuştur.