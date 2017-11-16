Mevlüt Çavuşoğlu: ABD'ye 2 kez nota verildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'ye Rıza Zarrab hakkında iki defa nota verildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rıza Zarrab hakkında Türkiye’nin ABD’ye verdiği notaya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Avukatlarının ulaşamadığı bilgileri çıkınca gazetelere de yansıdı, 6 gün sonra değil. Daha ikinci günde biz aynı günde yazılı bir notayla sorduk. Bu bizim vatandaşımızdır ve böyle haberler var, bunun durumu nedir. Aradan 3-4 gün geçti. ABD’den herhangi bir ses çıkmadı." dedi.

Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Dün itibarıyla arkadaşlarımız tekrar bir notayla, ‘Biz şu tarihli bir notayla sorduk ama sizden dönüş olmadı.’ diye sordu. Dün hem Adalet Bakanlığından hem de ABD Dışişleri Bakanlığından Büyükelçiliğimize dönüşler olmuş. ‘Başka bir yerde. Sağlığı da iyi, güvende, bir sorun yok.’ diye genel bir cevap verilmiş. Olayın özü budur.”