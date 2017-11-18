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AKP'li Mehmet Metiner'den Reza Zarrab açıklaması

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AKP'li Mehmet Metiner'den Reza Zarrab açıklaması
AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, telefonla bağlandığı bir canlı yayın programında Reza Zarrab için 'Canı cehenneme' dedi.

Bir özel televizyon kanalının canlı yayınına telefonla bağlanarak Reza Zarrab'ın durumuna ilişkin açıklamalara yapan AKP’li vekil Metiner, konuyla ilgili şöyle devam etti:

"Birileri bizim Reza Zarrab’ı savunduğumuzu iddia ediyor. Bu ne büyük bir ahlaksızlıktır ya. Zarrab’ın canı cehenneme. Zarrab bizim için önem arz eden birisi değildir. Elbette ki Türk vatandaşı olması hasebiyle onu korumak kollamak bu ülkeye düşer, bize düşer. Ama bu şekilde Türkiye'ye düşmanlık yapan Amerika'nın da siyasi çevrelerin derin devletinin, gizli NATO'nun da canı cehenneme.”

Türk Dışişleri'nin ABD'ye iki kez nota vermesine neden olan Zarrab için Metiner, “Tut ki Amerikan ambargosu delinmiş olsun. Bu Zarrab’ın kişisel suçudur” dedi.

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