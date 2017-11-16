Bugünkü YENİÇAĞ »

İYİ Partili Nuri Okutan, hükümeti göreve çağırdı

»
İYİ Partili Nuri Okutan, hükümeti göreve çağırdı
İYİ Parti Isparta Milletvekili Okutan, sosyal medya hesabından hükümete yüklendi. Başbakan Yıldırım'a seslenen Okutan, "Sadece Zarrab için değil, düşmanca tavırlar sergiledikleri için de ABD'ye nota vermeyi düşünüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, kişisel Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım'a seslendi.

Yıldırım'ın, IŞİD'in ABD kontrolünde Rakka'dan ayrılmasıyla ilgili tepkisini eleştiren Okutan, "Başbakan'dan bize haberi aktarmasını değil, gereğini yapmasını bekliyoruz" paylaşımında bulundu.

Hükümeti, Türkiye'yi tehdit eden ABD'li komutanla ilgili yaptırama davet eden Okutan, "ABD’ye Rıza Zarrab için nota verirken, müttefiklikle ve stratejik ortaklıkla asla bağdaşmayan bu düşmanca tavırlar için de bir nota vermeyi düşünüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Okutan'ın paylaşımları şöyle:

Terör örgütü IŞİD’in ağır silahlarıyla birlikte ABD kontrolünde Rakka’dan ayrıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Sayın Başbakan grup konuşmasında BBC haberini aktardı ve olayı rezalet olarak nitelendirdi. Sayın Başbakan’dan beklenen haberi aktarması değil, gereğini yapmasıdır.

ABD’nin müttefiklikle ve dostlukla bağdaşmayan bu tavrını şiddetle kınıyoruz. Maalesef ki bu yaklaşım yeni de değildir. Daha önceleri de teröristlerin inlerinde ABD ve Batı menşeli silahları defalarca yakaladık. Şimdi iş resmen alenileşti ve ağır silahlara kadar vardı.

"PYD'YE GİDEN SİLAHLARI TOPRAKLARIMIZDAN GEÇİREN KİMDİ?"

Sayın Başbakan'a hatırlatmak gerek; 29 Ekim 2014 tarihinde bir Cumhuriyet Bayramı günü PKK’nın Suriye kolu PYD’ye giden ağır silahların topraklarımızdan geçmesine izin veren, hatta yemek paralarını devletin kesesinden ödeyen hangi hükümetti? Kobani’ye selam çakan Başbakan kimdi?

"ABD'Lİ KOMUTAN İÇİN NE YAPACAKSINIZ?"

Sayın Başbakan’a soruyoruz: ABD Rakka’dan eli kanlı IŞİD teröristlerinin ayrılmasına nezaret ederken, PKK/PYD/YPG gibi terörist yapılara silah yardımı yaparken siz ne yapıyorsunuz? “Türkiye Afrin'e operasyon yaparsa, PYD'yi koruruz” diyen ABD’li komutan için ne yapacaksınız?

Hükümete sesleniyoruz: ABD’ye Rıza Zarrab için nota verirken, müttefiklikle ve stratejik ortaklıkla asla bağdaşmayan bu düşmanca tavırlar için de bir nota vermeyi düşünüyor musunuz?

İlgili Haberler
CHP'den Reza Zarrab'la ilgili çarpıcı iddiaABD'li komutandan Türkiye'ye küstah tehdit 
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İYİ Partili Nuri Okutan, hükümeti göreve çağırdıİYİ Partili Nuri Okutan, hükümeti göreve çağırdıYandaş yazar Kemal Öztürk'ten İYİ Parti itirafıYandaş yazar Kemal Öztürk'ten İYİ Parti itirafıErdoğan Rusya'da Putin ve Ruhani ile görüşecekErdoğan Rusya'da Putin ve Ruhani ile görüşecekİYİ Parti çıtayı “yüksek” tuttu hedef 5 milyon üyeİYİ Parti çıtayı “yüksek” tuttu hedef 5 milyon üyeBinali Yıldırım iki milletvekiline dava açtıBinali Yıldırım iki milletvekiline dava açtıİYİ Parti'de 8 il teşkilatı daha belli olduİYİ Parti'de 8 il teşkilatı daha belli olduAKP'den Devlet Bahçeli'yi üzecek seçim barajı açıklamasıAKP'den Devlet Bahçeli'yi üzecek seçim barajı açıklamasıMeral Akşener Edirne'ye çıkartma yapacakMeral Akşener Edirne'ye çıkartma yapacakHızlandırılmış gömlek değiştirme kursuHızlandırılmış gömlek değiştirme kursuBaşkanlık rejimi, Bir diktatör ve Zimbabve’nin sonu!Başkanlık rejimi, Bir diktatör ve Zimbabve’nin sonu!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti