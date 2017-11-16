İYİ Partili Nuri Okutan, hükümeti göreve çağırdı

İYİ Parti Isparta Milletvekili Okutan, sosyal medya hesabından hükümete yüklendi. Başbakan Yıldırım'a seslenen Okutan, "Sadece Zarrab için değil, düşmanca tavırlar sergiledikleri için de ABD'ye nota vermeyi düşünüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, kişisel Twitter hesabından Başbakan Binali Yıldırım'a seslendi.

Yıldırım'ın, IŞİD'in ABD kontrolünde Rakka'dan ayrılmasıyla ilgili tepkisini eleştiren Okutan, "Başbakan'dan bize haberi aktarmasını değil, gereğini yapmasını bekliyoruz" paylaşımında bulundu.

Hükümeti, Türkiye'yi tehdit eden ABD'li komutanla ilgili yaptırama davet eden Okutan, "ABD’ye Rıza Zarrab için nota verirken, müttefiklikle ve stratejik ortaklıkla asla bağdaşmayan bu düşmanca tavırlar için de bir nota vermeyi düşünüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Okutan'ın paylaşımları şöyle:

Terör örgütü IŞİD’in ağır silahlarıyla birlikte ABD kontrolünde Rakka’dan ayrıldığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Sayın Başbakan grup konuşmasında BBC haberini aktardı ve olayı rezalet olarak nitelendirdi. Sayın Başbakan’dan beklenen haberi aktarması değil, gereğini yapmasıdır.

ABD’nin müttefiklikle ve dostlukla bağdaşmayan bu tavrını şiddetle kınıyoruz. Maalesef ki bu yaklaşım yeni de değildir. Daha önceleri de teröristlerin inlerinde ABD ve Batı menşeli silahları defalarca yakaladık. Şimdi iş resmen alenileşti ve ağır silahlara kadar vardı.

"PYD'YE GİDEN SİLAHLARI TOPRAKLARIMIZDAN GEÇİREN KİMDİ?"

Sayın Başbakan'a hatırlatmak gerek; 29 Ekim 2014 tarihinde bir Cumhuriyet Bayramı günü PKK’nın Suriye kolu PYD’ye giden ağır silahların topraklarımızdan geçmesine izin veren, hatta yemek paralarını devletin kesesinden ödeyen hangi hükümetti? Kobani’ye selam çakan Başbakan kimdi?

"ABD'Lİ KOMUTAN İÇİN NE YAPACAKSINIZ?"

Sayın Başbakan’a soruyoruz: ABD Rakka’dan eli kanlı IŞİD teröristlerinin ayrılmasına nezaret ederken, PKK/PYD/YPG gibi terörist yapılara silah yardımı yaparken siz ne yapıyorsunuz? “Türkiye Afrin'e operasyon yaparsa, PYD'yi koruruz” diyen ABD’li komutan için ne yapacaksınız?

Hükümete sesleniyoruz: ABD’ye Rıza Zarrab için nota verirken, müttefiklikle ve stratejik ortaklıkla asla bağdaşmayan bu düşmanca tavırlar için de bir nota vermeyi düşünüyor musunuz?