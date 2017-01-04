MHP 3 teşkilatı daha kapattı

MHP'de değişim isteyen teşkilatlara kıyım devam ediyor. Atilla Kaya'nın da 'Başkanlığa hayır' diyerek istifa etmesinin ardından Genel Merkez Adana’nın Seyhan, Karataş, ve Sarıçam İlçe teşkilatlarının görevine son verildiğini duyurdu.

MHP Seyhan İlçe Başkanı olarak Bünyamin Kaya, MHP Sarıçam İlçe Başkanı olarak Mehmet Koca ve MHP Karataş İlçe Başkanı olarak da Yılmaz Öztürk görev yapıyordu. Kapatılan teşkilatların başkanları olağanüstü kurultay çağrısı yapan isimler arasında yer alıyordu.