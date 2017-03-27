MHP Kumru İlçe Başkanı Vasıf Kınalı'dan manidar istifa

MHP Genel Başkan adaylarına gösterilen tavırdan rahatsız olan MHP Ordu Kumru İlçe Başkanı Vasıf Kınalı, partideki görevinden istifa etti.

MHP Genel Başkan adaylarının toplantılarına saldırılar devam ederken, parti içindeki çatlak da her geçen gün daha da büyüyor...

MHP Kumru İlçe Başkanı Vasıf Kınalı, MHP Genel Başkan adaylarına yapılan saldırılara tepki göstererek ve mücadelesine Meral Akşener ile devam edeceğini söyleyerek partideki görevinden istifa etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kınalı, "Görev ve dava bilinciyle istemeyerek görevime devam etmekte olduğunu, önümüzdeki referandumda şahsım gibi teşkilatımın ve tabanın çoğunun "Hayır" vereceğini bilerek ve başta sayın Meral Akşener olmak üzere MHP tabanının sesini duyuran, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ'a bu haklı mücadeleleri süresince yapılan haksızlık ve baskılara dayanamadığımdan görevimden istifa ediyorum" dedi.

AKŞENER İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM

Kınalı, şöyle devam etti "Bundan böyle hemşehrimiz ve ağabeyimiz Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun yanında sayın Meral Akşener hanım efendi için mücadeleme devam edeceğim" dedi.