MHP Manisa'da 500 istifa kapıda

MHP Manisa teşkilatında, yaklaşık 500 kişinin salı günü bir basın toplantısı düzenleyerek istifa edeceği öğrenildi.

MHP'deki istifa silsilesine bir halka da Manisa'da ekleniyor.

Salı günü saat 11.00’da Kentpark’ta MHP eski İl Başkanı Tamer Akkal’ın işlettiği kafeteryada toplanacak olan MHP’liler, istifa kararını ilan edecekler.

İstifa edecek olan partililer arasında eski bazı milletvekilleri, eski belediye başkanları, eski il ve ilçe başkanları, mevcut bazı meclis üyeleri ve çok sayıda partilinin yer alacağı iddia edildi.

Hareketli günlerin yaşandığı MHP’de geçtiğimiz hafta bazı partililerin disipline verilerek ihraç edileceği haberleri yayılmış, bunun üzerine il yönetimi geri adım atarak disiplin sürecinin ertelendiğini duyurmuştu.

İstifa edecek olan partililerin Meral Akşener’in kuracağı yeni partiye katılması bekleniyor.