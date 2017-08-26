MHP Çanakkale'de 'Yeni Parti' istifası

Çanakkale'de, aralarında MHP’nin eski belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, il teşkilat üyeleri, kadın kolları üyeleri, belde başkanlarının da olduğu 216 isim partiden istifa ettiklerini duyurdu.

Bugün saat 10:30’da Kepez Çamlık’ta toplanan 216 eski MHP’li partiden istifa ettiklerini duyurdu. Rıdvan Uz önderliğinde bir araya gelen 216 kişi Meral Akşener’in kurduğu yeni oluşumda yer alacak.

İstifa eden isimler arasında MHP’den eski Gökçeada Belediye Başkanı Halil Rüştü Akgün, MHP eski Lapseki Belediye Başkanı Gani Mehmet Ekim, MHP İl Genel Meclisi üyeleri Ali Rasim Acar ve Mehmet Kurtdere, MHP Kepez Belediye Meclis Üyesi Halil Uyanık, MHP Teşkilat Başkanı Selahattin Yıldızlar, MHP Kepez Belde Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Karaduman, MHP Kepez eski Belde Başkanı Vahit Sözay, MHP eski Kadın Kolları Başkanı Gülay Serbest gibi isimler yer alıyor.

Alanda yapılan açıklamada; “MHP’de yapacak bir şey kalmadığı gibi, MHP’nin de yapacağı bir şey kalmadı. Bu yüzden MHP’den istifa ediyoruz. Derdimiz Türkiye, kaygımız Türkiye. Yeniden memleket türküsü söylemek, Sayın Meral Akşener önderliğinde düsürt ve ehil bir lider ve kadro ile adalet için, huzurlu ve güvenli bir memleket için, istihdam ve işsizliğe dur demek için, insanımızın yaşam biçiminden ödün vermeden yaşam kalitelerini arttırmak için yola çıkıyoruz. Kadınımızın emeği, gençliğimizin taze yüreği, evlatlarımızın bayram sabahı gülümserken salladığı eli öpmek üzere yola çıkıyoruz” denildi.