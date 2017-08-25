MHP Muğla'da rekor istifa!

MHP’de bugüne kadarki en büyük istifa dalgası yaşandı. Muğla’da partiye kayıtlı 937 MHP’li istifa ettiklerini açıkladı. Grup adına açıklamayı MHP Muğla eski milletvekili Metin Ergun yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi’ndeki istifalar artarak devam ediyor. Son olarak Muğla teşkilatına kayıtlı 937 üye, düzenledikleri basın toplantısı ile MHP’den istifa ettiklerini açıkladı.

Muğla’daki istifa, MHP’de bugüne kadarki en yüksek üye istifası olarak kayıtlara geçti.

İstifa edenler arasında Meral Akşener’e destek verdikleri için görevden alınan ilçe başkanları, eski dönem parti yöneticileri, hala görevde olan belediye ve il genel meclis üyelerinin bulunması dikkat çekti.

“İSTİFALAR 5 BİN GEÇEBİLİR”

MHP Muğla eski milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun da partisinden istifa ettiğini ve ekim ayı sonuna kadar sadece Muğla’da istifaların 5 bini aşacağını söyledi.

MHP’nin ana çizgisinden, değer yargılarından uzaklaştığını ifade eden Ergun, “30 Kasım 2015’ten beri sokaklardayız, hak arama mücadelesindeyiz, ancak hiçbir şekilde buna müsaade edilmedi, izin verilmedi” dedi.

İstifa eden MHP’lilerin, ‘Yeni Parti’ bünyesinde siyasete devam edeceklerini vurgulan Ergun, Yeniçağ’a konuştu.

İşte Ergun’un ilk değerlendirmeleri:

“Meral Akşener’in parti kuracağını açıklamasından sonra belirli gruplar tarafından algı operasyonlarına maruz kaldıklarını görüyoruz. ‘Yeni Parti’nin sadece CHP ve MHP’den oy alacağını ifade ediyorlar. Ancak bugün sadece Muğla’da ‘Yeni Parti’ye katılmak için farklı partilerden istifalar gelmeye başladı.

Bizler, 30 Kasım 2015 tarihinden beri sokaklardayız. Önce MHP’de değişim istedik, bunun için tüm yasal imkanlarımızı, demokratik haklarımızı kullandık. Sonrasında milletimiz, MHP’deki değişimin Türkiye’yi etkileyeceğini gördü ve bizleri destekledi. Ancak buna izin verilmedi.

VATANDAŞ DEĞİŞİM İSTİYOR

MHP’de başlayıp, ‘Yeni Parti’de devam eden değişim arzusu, milletimizin teveccühü ile Türk siyasetindeki değişime dönüşmüştür. Bu durum iktidar nezdinde “metal yorgunluğu” ve “AKP’de değişim” olarak tanımlanmak isteniyor. Vatandaşımızın istediği Türk siyasetindeki değişimdir.

MİLLETE BUYURGANLIK YAPILIYOR

1950’de Menderes’i, 60’larda Demirel’i, 80’lerde Özal’ı, 2000’lerde Erdoğan’ı iktidara getiren vatandaşlarımız; her gün sokakta gördüğümüz, Cumhuriyet’in temel değerleriyle barışık olan insanlarıdır. Bu insanlar, milletimizin inanç ve geleneklerine bağlıdır. Batı’dan kopmayan, kavgayı ve buyurganlığı sevmeyen insanlardır.

AKŞENER EN ÇOK OYU AKP’DEN ALACAK

Bu Anadolu’nun vicdan ve irfanıdır. Vatandaşlar, AKP’de marjinalleşme görüyorlar. Bir radikalleşme görüyorlar. Buyurganlık ve emredici bir dil kullanıldığı için vatandaşımız Akşener’e yöneliyor. Meral Akşener hareketi en çok oyu AKP’den alacaktır.

Sürekli olarak kavga eden, emreden gittikçe marjinalleşen ve buyurgan hale gelen dile karşı “Anne şefkati”ni istiyor milletimiz.

1950’den beri Türk siyasetini yürüten vicdan ve irfan ehlidir. Bu irade şimdi Akşener diyor.